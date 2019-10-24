ГосДумой отклонен проект о льготах по транспортному налогу для многодетных семей

ГосДума недавно уже отклоняла схожий проект по схожим обоснованиям... Вот ну не везет многодетным семьям в стране. Ну и правильно! А то уже, понимаешь, переизбалованны многодетными разными льготами, тут недавно им уже давали, да и злоупотребить могут, а этого допустить нельзя ну никак.
16 октября во время пленарного заседания ГосДума отклонила законопроект № 648588-7 «О внесении изменений в НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей».
Законопроект предлагал освободить от транспортного налога многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ, на территории которого зарегистрировано транспортное средство. Освобождение касалось легковых автомобилей, которые являются единственным транспортным средством семьи.
Законопроектом также предусматривалось освобождение от налога на имущество для данной категории лиц в отношении одного объекта, по выбору налогоплательщика.
Уж не знаю чем там руководствовались ВСЕ депутаты, но вот профильный комитет написал следующее:
- "Мы уже много льгот многодетным предусмотрели, поэтому пока им хватит".
- Вопросы, связанные с освобождением от уплаты транспортного налога и налога на имущество физических лиц членов многодетной семьи, в полной мере могут быть урегулированы на региональном (местном) уровне, а его реализация повлечет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ, размер и источники возмещения которых в материалах к законопроекту не отражены.
- Также следует отметить, что редакция норм, предложенных законопроектом, позволяет воспользоваться льготами каждому члену семьи, на которого зарегистрировано транспортное средство либо объект недвижимого имущества. В этой связи может возникнуть ситуация, при которой многодетная семья, имеющая несколько транспортных средств и (или) объектов недвижимого имущества, зарегистрированных на разных членов семьи, полностью будет освобождена от уплаты транспортного налога и налога на имущество физических лиц.
Таким образом, нельзя разрешить многодетным пользоваться льготами, вдруг чего то они там "перенедоплатят" (это моё словечко)...