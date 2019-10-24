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Аркадий Брызгалин

ГосДумой отклонен проект о льготах по транспортному налогу для многодетных семей

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ГосДума недавно уже отклоняла схожий проект по схожим обоснованиям... Вот ну не везет многодетным семьям в стране. Ну и правильно! А то уже, понимаешь, переизбалованны многодетными разными льготами, тут недавно им уже давали, да и злоупотребить могут, а этого допустить нельзя ну никак.

16 октября во время пленарного заседания ГосДума отклонила законопроект № 648588-7 «О внесении изменений в НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей».

Законопроект предлагал освободить от транспортного налога многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ, на территории которого зарегистрировано транспортное средство. Освобождение касалось легковых автомобилей, которые являются единственным транспортным средством семьи.

Законопроектом также предусматривалось освобождение от налога на имущество для данной категории лиц в отношении одного объекта, по выбору налогоплательщика.

Уж не знаю чем там руководствовались ВСЕ депутаты, но вот профильный комитет написал следующее:

  1. "Мы уже много льгот многодетным предусмотрели, поэтому пока им хватит".
  2. Вопросы, связанные с освобождением от уплаты транспортного налога и налога на имущество физических лиц членов многодетной семьи, в полной мере могут быть урегулированы на региональном (местном) уровне, а его реализация повлечет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ, размер и источники возмещения которых в материалах к законопроекту не отражены.
  3. Также следует отметить, что редакция норм, предложенных законопроектом, позволяет воспользоваться льготами каждому члену семьи, на которого зарегистрировано транспортное средство либо объект недвижимого имущества. В этой связи может возникнуть ситуация, при которой многодетная семья, имеющая несколько транспортных средств и (или) объектов недвижимого имущества, зарегистрированных на разных членов семьи, полностью будет освобождена от уплаты транспортного налога и налога на имущество физических лиц.

Таким образом, нельзя разрешить многодетным пользоваться льготами, вдруг чего то они там "перенедоплатят" (это моё словечко)... 

транспортный налог многодетная семья
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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