ГосДумой отклонен проект о льготах по транспортному налогу для многодетных семей

ГосДума недавно уже отклоняла схожий проект по схожим обоснованиям... Вот ну не везет многодетным семьям в стране. Ну и правильно! А то уже, понимаешь, переизбалованны многодетными разными льготами, тут недавно им уже давали, да и злоупотребить могут, а этого допустить нельзя ну никак.

16 октября во время пленарного заседания ГосДума отклонила законопроект № 648588-7 «О внесении изменений в НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О социальной поддержке семей, имеющих детей».

Законопроект предлагал освободить от транспортного налога многодетные семьи, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ, на территории которого зарегистрировано транспортное средство. Освобождение касалось легковых автомобилей, которые являются единственным транспортным средством семьи.

Законопроектом также предусматривалось освобождение от налога на имущество для данной категории лиц в отношении одного объекта, по выбору налогоплательщика.

Уж не знаю чем там руководствовались ВСЕ депутаты, но вот профильный комитет написал следующее: