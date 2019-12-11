Обоснованно прощенный долг может признаваться в расходах по налогу на прибыль

Признавая правомерными действия налогоплательщика по учету в составе расходов сумм прощенного долга, АС Северо-Кавказского округа в Постановлении от 09.09.2019 по делу № А32-46147/2017 сослался на позицию, изложенную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.07.2010 № 2833/10:

При прощении долга налогоплательщик должен представить доказательства направленности этих действий на получение дохода, о чем может свидетельствовать наличие у кредитора, освобождавшего должника от лежащих на нем обязанностей, коммерческого интереса в прощении долга, который, в частности, может выражаться в достижении соответствующего мирового соглашения, направленного на урегулирование взаимных требований.

Прощение долга признается дарением только в том случае, если судом будет установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара.

В текущей ситуации установлено, что в данном случае прощение части долга обеспечивало налогоплательщику частичный расчет за выполненные работы. В ином случае спорные денежные средства подлежали взысканию с контрагента налогоплательщика в рамках соответствующей очереди пропорционально заявленным требованиям путем включения общества в реестр требований кредиторов.

Соответственно, у общества при заключении с контрагентом спорных соглашений имелся коммерческий интерес, поскольку указанные действия позволили налогоплательщику получить от данного контрагента частичное исполнение оплаты в рамках договора в более короткий срок.