«Если не запрещено, то значит можно». Можно ли НДС, ранее исчисленный с полученного аванса, при возврате возмещать «по частям»?

Я в ноябре уже писал что-то подобное по этому поводу. Мы по прежнему считаем, что каких-либо ограничений для "поэтапных" вычетов законодательство не содержит. Даже, когда возвращен аванс ...

СИТУАЦИЯ И ВОПРОС

Мы получили аванс от покупателя и исчислили НДС к уплате. Потом договор расторгли и вернули предоплату. Знаем, что в соответствии со ст.172 НК РФ при возврате аванса, ранее исчисленный НДС можно отнести к вычету. Но можно ли, после возврата аванса применить вычет НДС «по частям», а не в том периоде, в котором мы вернули денежные средства несостоявшемуся покупателю?

ОТВЕТ

1. Действительно, НДС с полученного аванса подлежит вычету у продавца с даты отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ).

Однако в случае изменения или расторжения договора действует специальное правило.

Так, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата сумм авансовых платежей исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет суммы

авансового НДС также вычету (абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ). Но при этом, как указано в п. 4 ст. 172 НК РФ, воспользоваться правом на применение вычета по «авансовому» НДС при возврате аванса покупателю продавец может в течение одного года с момента возврата Продавцом суммы аванса в полном объеме.

При этом Минфин РФ, ссылаясь на то, что п. 1.1 ст. 172 НК РФ не содержит положений про перенос вычета с сумм авансов, считает, что вычет НДС по авансам «дробить» и переносить нельзя. В связи с этим, по мнению финансового ведомства, вычеты по п. 5 ст. 172 НК РФ, следует применять в том налоговом периоде, в котором у организации возникло на них право (в периоде, когда расторгнут договор и возвращена предоплату покупателю (см., письмо Минфина РФ от 21.07.2015 № 03-07-11/41908).

В свою очередь ФНС РФ, в своем письмом от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@, которым направлен обзор судебных актов, вынесенных КС РФ по вопросам налогообложения за период 2014 года и первое полугодие 2015 года, разъяснено:

«…согласно п. 4 ст. 172 НК РФ указанный вычет [предусмотренный п. 5 ст. 171 НК РФ] производится в полном объеме после отражения в учете корректировки в связи с возвратом товаров или отказом от товаров (работ, услуг), но не позднее одного года с момента возврата или отказа».

2. Однако по нашему мнению, указание на полный объем вычета само по себе не говорит о периоде применения такого вычета и о необходимости разового заявления всей суммы в одном налоговом периоде.

Кроме того, императивной нормы в НК РФ о том, что вычет должен быть осуществлен одномоментно, не содержится, поэтому мы считаем, что налогоплательщик вправе возмещать НДС по своему усмотрению, главное, что бы процесс вычета (возмещения), не занял более 1 года.

Более того, и судебная практика, исходит из того, что применять вычет НДС «по частям» налогоплательщик вправе (см. Постановление ФАС МО от 29.08.2018 № Ф05-13244/2018 по делу № А40-134402/2017, Постановление ФАС МО от 12.02.2013 по делу № А40-86961/11-107-371, постановление 9ААС от 20.08.2013 по делу № 09АП-23655/2013-АК, постановление ФАС ПО от 13.10.2011 № А55-26765/2010).

Таким образом, по нашему мнению, в рассматриваемой ситуации НДС с аванса Продавец может принять полностью или частями к вычету в течение одного года после того, как будет изменен или расторгнут соответствующий договор, а аванс будет возвращен.

Вместе с тем отметим, что подход о возможности разделения вычета и его применения по частям может потребовать своей защиты в налоговом споре.