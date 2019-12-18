Минфин намерен освободить плательщиков УСН от предоставления налог/декларации

Об этом говорилось достаточно давно... Даже Президент РФ в своем знаменитом Указе от 07 мая 2018 № 204 указал о необходимости "упрощения налоговой отчетности" для тех, кто применяет ККМ. И вот реакция Минфина через полтора года...

Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий поправки в порядок сдачи отчетности налогоплательщиками, применяющими УСН. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июля 2020 г.

Так, предлагается закрепить право для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом. Об этом нужно уведомить налоговую инспекцию, направив соответствующий запрос через личный кабинет налогоплательщика. В сообщении должна быть указана информация о применяемой налоговой ставке и дате, с которой налогоплательщик изъявляет желание перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу) налоговым органом. При этом она не может быть ранее даты направления уведомления.

Применять такой порядок исчисления налогов смогут только те налогоплательщики, которые применяют кассовую технику при расчетах с покупателями.

Для них же предусматривается и отмена обязанности представлять налоговую декларацию – сумма налога, подлежащая к уплате в бюджет, будет исчисляться налоговым органом на основании поступивших сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных ККТ. В отношении доходов, не требующих применение кассовой техники, налогоплательщик также может учитывать их с помощью ККТ или отражать в личном кабинете. В последнем случае доходы учитываются либо по каждому расчету с покупателем (клиентом) или по сводному расчету за налоговый (отчетный) период не позднее 9 числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором получены эти доходы.

Более подробно см. здесь.