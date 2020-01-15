С 2020 года изменились правила налогообложения имущества физлиц

ФНС России на своем сайте разместила информацию о новых правилах налогообложения имущества физических лиц.

Так, указывается, что вступили в силу изменения в правила налогообложения имущества физлиц, введенные Федеральными законами от 03.07.2016 № 249-ФЗ, от 30.10.2018 № 378-ФЗ, от 29.09.2019 № 325-ФЗ:

— вводится беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу. Теперь льготы физлиц могут применяться как на основании соответствующего заявления налогоплательщика, представленного в налоговую инспекцию,

так и по информации, полученной налоговыми органами от иных ведомств и организаций, в том числе ПФР и органов соцзащиты (п. 3 ст. 361.1 НК РФ);

— вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку для предпенсионеров. Также вступает в силу федеральная льгота, освобождающая их от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определённого вида (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), который не используется в предпринимательской деятельности. К предпенсионерам относятся лица, отвечающие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018;

— прекращает применяться федеральная налоговая льгота в отношении транспортных средств максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе взимания платы «Платон» и др.

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