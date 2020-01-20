Когда командировочные расходы облагаются НДФЛ

В письме Минфина от 16.12.2019 № 03-04-06/98341 отмечается следующее.

В случае непредставления работником работодателю авансового отчета об израсходованных в связи с командировкой суммах, как это требуется в соответствии с п. 26 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, денежные средства, выданные работнику организации под отчет, не могут рассматриваться как выплаты, произведенные в возмещение командировочных расходов, соответственно, оснований для применения к полученным доходам норм п. 3 ст. 217 НК РФ об освобождении от налогообложения сумм возмещения командировочных расходов не имеется.

Однако организация может принять решение о необходимости возврата работником полученных под отчет денежных средств. В случае возврата работником полученных под отчет денежных средств, доходов, подлежащих налогообложению, у работника возникать не будет.