Верховный суд разберется в учете убытков прошлых лет после ВНП

26 февраля Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрит вопрос об установлении в ходе ВНП действительных налоговых обязательств налогоплательщика (дело № А47-7120/2018).

Фабула дела : после проведения ВНП за период с 01.01.2014 по 31.12.2016 налогоплательщик ЕСХН представил уточненные налоговые декларации за периоды 2008-2010, 2011-2013 гг., в которых исключил спорные расходы из налоговой базы по ЕСХН за указанные периоды.

Также представлены уточненные налоговые декларации за 2014-2015 гг., согласно которым налогоплательщиком заявлен убыток, полученный в предыдущих периодах.

Полагая, что решение по результатам ВНП вынесено без учета его реальных налоговых обязательств, налогоплательщик обжаловал его в УФНС, а затем в арбитражный суд.

Арбитражные суды отказали налогоплательщику в удовлетворении требований, указав, что уточненные налоговые декларации были представлены после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, а также после проведения ВНП и обнаружения ошибок, которые привели к занижению налога. Подача уточненных налоговых деклараций при таких обстоятельствах не является основанием для освобождения налогоплательщика от ответственности за уже совершенное и выявленное правонарушение; нормами НК РФ не предусмотрена возможность пересмотра результатов ранее проведенной налоговой проверки.

Налогоплательщик обратился с кассационной жалобой в ВС РФ, указав, что НК РФ не содержит запрета на уточнение налогоплательщиком своих налоговых обязательств в случае назначения, проведения или окончания налоговой проверки.

Право на учет убытков прошлых лет при определении действительных налоговых обязательств носит заявительный характер и было реализовано им путем подачи возражения на акт проверки и предоставления в дальнейшем подтверждающих документов.

Судья ВС РФ Павлова Н.В. сочла, что доводы налогоплательщика заслуживают внимания и Определением от 20.01.2020 № 309-ЭС19-21200 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 26 февраля 2020 г. По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая информация.