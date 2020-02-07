ФНС предупреждает: не подменяйте трудовые отношения гражданско-правовыми

Я думаю, что это письмо появилось не случайно... Я думаю, что это намек-предостережение работодателям в отношении самозанятых...

В письме от 27.12.2019 № БС-3-11/11131@ ФНС подчеркивает, что законодательство РФ допускает привлечение лиц к работе на основании договоров гражданско-правового характера только в случаях, если данные договоры фактически не регулируют трудовые отношения между работником и работодателем, т.е. физические лица по договору гражданско-правового характера выполняют иную оплачиваемую работу, не предусмотренную трудовым договором.

Если по договору гражданско-правового характера физическое лицо фактически будет выполнять трудовую функцию, то такой договор может быть переквалифицирован в трудовой договор.

Тогда выплаты и иные вознаграждения, производимые физическому лицу по данному договору, будут подлежать обложению страховыми взносами, в том числе и на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в общеустановленном порядке статьи 420 НК РФ.