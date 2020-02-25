Министр финансов Антон Германович Силуанов в прямом эфире ответил на вопросы читателей РБК, в том числе о налогах. По большому счету ничего принципиального сказано министром не было. Если в двух словах, то всё интервью сводится к следующему: "Пока так, а как дальше будет, посмотрим". Такой дзэн по минифиновски.

Ладно хотя бы, что в минфине понимают, что фискальная нагрузка на фонд оплаты труда запредельная, может, действительно, что-то через пару лет и поменяют.

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

На вопрос об увеличении налогового бремени А. Силуанов ответил, что до 2024 года налоговое бремя меняться не будет.

Относительно возможности снижения налоговых ставок А. Силуанов указал, что если отказаться от бюджетного правила, заимствовать, но снижать бремя, стоимость долга увеличится и стоимость заемных средств на рынке увеличится.

По прогрессивной шкале налогообложения А. Силуанов высказался, что «в обществе, конечно, давно назрел запрос на социальную справедливость. 13% платит человек, который получает минимальную заработную плату, и тот, кто получает 12 млн руб. в год… Но мы до 2024 года не меняем ставки по налогам. А к 2024 году рассмотрим предложения. Все зависит и от степени прогрессии. Можно сделать и 60%, а можно 13–15–18%...».

По поводу возможности снижения ставки социальных взносов А. Силуанов сообщил, что: «сегодня нагрузка на труд запредельная. Мы и сейчас думаем, как снизить налоги на труд, потому что это 30% страховых взносов и 13% налог на доходы физических лиц. Это высокая нагрузка». Однако самым важным в данном вопросе остается поиск источников компенсации для снижения этих взносов. Вариант оплаты взносов работниками, а не работодателями не обсуждается.

Относительно налоговых льгот для нефтяников А. Силуанов указал, что «сейчас новое правительство по-новому взглянуло на вопрос льгот. Оно ставит задачу перед Минфином, чтобы посмотреть на те льготы, которые были даны, посмотреть эффект от этих льгот, куда пошли деньги от нее». По некоторым месторождениям приняты решения о предоставлении льгот, «подход следующий: даем льготу, но на эту сумму возьмите обязательства по вложениям в новое или действующее месторождение, которые дадут возможности увеличить объем добычи, получить дополнительные налоговые поступления. Если этого не происходит, льготу забираем». Чтобы не довести ситуацию в отрасли до сокращения объемов добычи, конечно, надо рассматривать вопросы преференциальных режимов, но с обязательным условием вложения полученных от этих льгот денег в новые проекты или действующие. В Минфине будет создан новый блок, который будет это контролировать. Будут заключаться специальные соглашения, которые будут мониториться.

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