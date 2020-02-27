Минфин уточнит список операций банкротов, не облагаемых НДС

А вот и первая реакция исполнительной власти на декабрьское Постановление Конституционного суда по поводу возмещения НДС при работе с банкротными компаниями.

Минфин РФ подготовил проект поправок в НК РФ в части уточнения операций, не являющихся объектом обложения НДС при осуществлении хозяйственной деятельности должниками, признанными несостоятельными (банкротами).

В настоящее время налоговым законодательством предусматривается освобождение от НДС операций по реализации имущества или имущественных прав должников, признанных в соответствии с российским законодательством несостоятельными (банкротами) (подп. 15 п. 2 ст. 146 НК).

При этом возникает неопределенность в истолковании и применении вышеуказанной нормы в случае, когда должник, признанный несостоятельным (банкротом), продолжает осуществлять текущую хозяйственную деятельность, в процессе которой реализует произведенную им продукцию.

Такое неоднозначное толкование норм налогового законодательства было выявлено в ходе проверки конституционности нормы, по окончании которой Конституционным судом РФ было вынесено решение о внесении изменений в налоговое законодательство (Постановления Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 № 41-П «По делу о проверке конституционности подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ в связи с запросом Арбитражного суда Центрального округа»).

В связи с этим и был разработан законопроект, предлагающий дополнить спорную норму положениями, позволяющими освобождать налогоплательщиков от НДС при реализации товаров (работ, услуг), изготовленных или приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе хозяйственной деятельности, осуществляемой после признания должников несостоятельными (банкротами).