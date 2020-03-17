Даже если вы не сдадите 3-НДФЛ при продаже жилья, налоговики все равно до вас доберутся

Норма-перестраховка... Ну пусть будет. Хотя и без неё, мне кажется, камеральные проверки вполне могли проводиться.

Одним из самых значимых налоговых событий ушедшего 2019 года стало принятие Федерального закона от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части I и II НК РФ».

Ст. 88 НК РФ дополнена пунктом 1.2, согласно которому налоговый орган может провести камеральную налоговую проверку по имеющимся у него документам в случае, если налогоплательщик при продаже или дарении недвижимого имущества, не представит налоговую декларацию.

Для проведения такой проверки установлен общий срок как и для обычных «камералок» — 3 месяца со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам. Налоговый орган может обязать налогоплательщика представить пояснения.

Честно говоря, я и до этих поправок не видел никаких юридических препятствий для налоговых органов инициировать камеральную проверку в отношении лиц, которые совершив вышеуказанные сделки, тем не менее, свою налоговую декларацию в установленный срок не представили. Однако могу предположить, что законодатель решил немного «перестраховаться» и установить специальную норму на этот случай.

Наверное, законодателя «смущала» первая фраза из п.1 ст. 88 НК РФ с его соединительным союзом «и», который можно истолковать как возможность назначения камеральной проверки при одновременно наличии как налоговой декларации, так и при наличии у налоговиков иной информации о сделках физического лица. Получалось, что если «декларации нет», то и камеральную проверку налоговый орган вроде бы как провести не может.

Хотя, еще раз отмечу, что по моему мнению, это довольное «хилое» толкование, которое противоречит и общим принципам налогового контроля и реализации права на проведение камерального налогового контроля как такового.

Но, тем не менее, законодатель решил не оставлять шанса для такого «формального» толкования и прямо установил: есть сделка — нет декларации — есть камеральная налоговая проверка.

Ну что тут скажешь, пусть будет так.

Кроме того, новой нормой устанавливается, что если до окончания проверки налогоплательщиком будет подана декларация, начавшаяся камеральная проверка прекращается и начинается новая проверка представленной декларации.

При этом документы (информация), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки и иных мероприятий налогового контроля в отношении такого налогоплательщика, могут быть использованы при проведении камеральной налоговой проверки на основе представленной налоговой декларации.

Дополнения вступят в силу с 01.01.2021.