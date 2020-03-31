Минфин предлагает новые меры по повышению налогового бремени. Забыли поговорку - "не чини, что не сломано"

А почему все решили, что предложение о введении 13 % НДФЛ на доходы от депозитов новая идея властей?

Об этом говорилось аж с 2013 г.

Не верите?

А вот что я только что нашел в архиве своего блога (помню, что "что-то было"). Там даже цифры совпадают, в 1 млн. руб. превышения.

Иными словами, аппетиты у государства на доходы от вкладов были давно, но реализовать их решили только сейчас. См. ссылку на мой пост 2013 года.

Ещё одной бурно обсуждаемой темой прошедшего года явилась идея о введении в России так называемого налога на богатых. Мыслей о том, в каких формах и видах его можно реализовать, было предложено много. От чего-то сразу отказались, что то отложили в «долгий ящик».

И вот буквально сразу же после новогодних праздников стало известно, что у Минфина созрели новые задумки о том, в каком виде можно реализовать данный налог.

В это раз взор Минфина обращен к уже действующим норам НК РФ касающихся НДФЛ.

Итак, прежде всего, чиновники предложили ввести «обязательный» НДФЛ на проценты по вкладам и депозитам на сумму свыше 1 млн. руб.

В настоящее время, напомню, по ст. 214.2 НК РФ сумма начисленных по рублевому банковскому вкладу процентов не облагается НДФЛ, если процент в соответствии условиями договора не превышает ставку рефинансирования, увеличенную на пять пунктов.

Сейчас же предлагается, что когда % по вкладам у одного лица достигли 1 млн. рублей, всё что выше будет облагаться НДФЛ.

Если честно мне эта мера кажется немного странной, и непонятно чего хотят добиться её авторы? Они хотят, чтобы граждане стали класть депозиты в зарубежные банки? А ведь многие так и поступят, если окажется что выгоднее хранить в «чужом» банке. А представьте как это всё будет администрироваться? Это банки начнут передавать сведения в ФНС, граждане заполнять декларации, будет ли толк от всего этого? Не превысят ли расходы по администрированию того, что будет дополнительно собрано? С одной стороны власти говорят о снижении издржек на администрирование, а с другой стороны предлагают новое администрирование. Где логика?

Вторая идея связана с освобождением от уплаты НДФЛ при получении дохода от продажи квартиры. В настоящее время, согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ НДФЛ не облагается доход от продажи квартир, комнат и т.п., находящихся в собственности лица более трех лет.

Минфин предлагает, что данное правило должно распространяться только на лиц, обладающих единственной квартирой.

Лица же имеющие две и более квартиры, по мнению чиновников, должны приравниваться к «богатому населению», и в случае продажи таким лицом одной из квартир доход должен облагаться НДФЛ даже если квартира находилась в собственности более трех лет.

Тут ещё больше вопросов возникает. Ведь у нас немало квартир переходит в порядке наследования. И получается, что любое лицо, которое имея свою квартиру, получает от своего умершего родственника (да и не только) по наследству ещё одну квартиру или долю, автоматически переходит в разряд богатых?

В первом случае, реализация идей Минфина ударит по банкам, во втором по рынку жилья (я об этом уже писал здесь). Зачем лезть туда, где всё нормально работает? Опять начинается починка того, что не сломано.

В заключении отмечу, что подготовить соответствующие поправки правительство поручило профильным ведомствам уже к середине марта.