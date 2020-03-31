Стало известно, как будут считать налог с процентов по вкладам. Закон примут уже сегодня

Стало известно, как все-таки будут облагаться налогом проценты по депозитам в банке. Текст поправок в Налоговый кодекс появился на сайте Госдумы вчера вечером.

Вот что написано в законопроекте, который будет принят сегодня днем.

«В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, установленных настоящей статьей.

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При определении налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в банках, находящихся на территории Российской Федерации, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу»

Таким образом разговоры о том, что будут считать проценты по каждому вкладу свыше 1 млн по отдельности, действительности не соответствуют.

Объясняем, как будут считать. Банки будут до 1 февраля года, следующего за налоговым периодом, сообщать в налоговые органы данные о выплаченных процентах. После чего налоговики сложат суммы полученных каждым физлицом процентов. От полученной суммы будет вычитаться сумма процентов, рассчитанная от 1 млн по ключевой ставке ЦБ. И от разницы рассчитываться НДФЛ по ставке 13%.

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Например: у вас два вклада в банке, один на 500 тыс. рублей, второй на 1 млн рублей. Проценты по вкладам 5,5%. Ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года составит (чисто теоретическая цифра) 7%. Считаем НДФЛ: проценты, которые вы получите по вкладам равны 82 500 рублей (1,5 млн х 5,5%). 7% от 1 млн рублей составит 70 000 рублей. Налоговая база равна 82 500 — 70 000 = 12 500 рублей. НДФЛ, который необходимо заплатить 12 500×13% = 1 625 рублей.

Люди не будут сами рассчитывать НДФЛ, это будет делать за них налоговая служба и присылать уведомление. Оплачивать его надо будет до 1 декабря. Т.е. за 2021 год уплатить НДФЛ надо будет по уведомлению до 1 декабря 2022 года.

Вклады по которым процент составляет менее 1% не будут учитываться для расчета НДФЛ.

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Закон будет принят сегодня сразу в третьем чтении, поскольку эти поправки были включены в принятый ранее проект в первом чтении. Поспешность объясняется тем, что этим же документом вносятся изменения в НК, дающие право правительству устанавливать отсрочки по налогам в связи с эпидемией коронавируса. Однако платить НДФЛ надо будет только по процентам, полученным в 2021 году и далее.