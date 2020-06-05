Минфин разъяснил цель изменения СИДН с некоторыми государствами

Очень интересные объяснение и мотивировка... Так и хочется сказать: «Ну так то да...»

В Письме от 29.04.2020 № 03-08-05/35110 Минфин указал на цель предполагаемых изменений СИДН с Республикой Кипр, Республикой Мальта, Герцогством Люксембург, касающихся налогообложения дивидендного и процентного дохода.

Как отмечает Минфин, предлагаемые изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения выплачивается в конечном итоге российским бенефициарам через транзитную юрисдикцию. Таким образом, Минфин РФ подчеркнул, что предполагаемые изменения не призваны ухудшить положение национальных кипрских, люксембургских и мальтийских инвесторов в экономику России, но направлены на борьбу с уклонистами российского происхождения.

Ведомство отмечает, что предлагаемые изменения в части повышения ставки налога у

источника на доходы в виде дивидендов и процентов продиктованы сложной экономической ситуацией как в России, так и в мире в целом, что, в свою очередь, вызвано предпринимаемыми мерами по поддержке населения и экономики России в свете угрозы распространения эпидемии коронавирусной инфекции. Данные меры по поддержке национальной экономики и социальных программ, по мнению ведомства, требуют концентрации финансовых ресурсов и прекращения злоупотребления положениями СИДН инвесторами российского происхождения.

Как сообщает Минфин, вышеуказанный подход к изменению СИДН затронет только те юрисдикции, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для российской экономики. Иными словами, изменения коснутся только так называемых транзитных юрисдикций, в которых расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами, и через которые такие доходы проходят транзитом, попадая в итоге в распоряжение инвесторов российского происхождения.