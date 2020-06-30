Хотят уточнить порядок получения имущественного вычета по НДФЛ

Определенная логика в самой идее есть... Но вот не уверен, что пройдет, уж больно радикально предоставлять имущественный вычет расчетным путем. Да и условие очень жесткое по потере работы. Хотя кто-то может и воспользуется.

23 июня депутаты ГосДумы внесли законопроект № 977555-7 «О внесении изменения в ст. 220 части II НК РФ (в части определения налоговой базы в целях налогового вычета)».

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, отсутствие источника дохода в 2020 году не позволит отельным гражданам, имеющим право на имущественный налоговый вычет, воспользоваться данным правом в полной мере, т.к. в связи с потерей дохода в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей, налоговая база будет существенно уменьшена, либо будет отсутствовать вовсе.

В этой связи законопроектом предусматривается возможность определения и расчета налоговой базы доходов физического лица за 2020 год из расчета сумм доходов в размере аналогичном доходам полученных в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей за такой же период 2019 года. Применение данной нормы возможно исключительно в случае прекращения исполнения работником трудовых обязанностей в период с марта 2020 года по декабрь 2020 года включительно по основаниям, не зависящим от работника.