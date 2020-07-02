Бизнес попросил о новых мерах поддержки для арендодателей

Владельцы и арендаторы коммерческой недвижимости подготовили план поддержки отрасли и направили его на рассмотрение председателю Правительства РФ М. В. Мишустину, Президенту В. В. Путину и мэру Москвы С. С. Собянину.

Авторы писем предлагают на федеральном уровне:

— отказаться от пересмотра увеличения кадастровой стоимости в ближайшие пять лет. При этом определение кадастровой стоимости должно быть индивидуальным для каждого объекта, а не массовым, как сейчас;

— установить ставку налога на имущество организации? не более 0,3% в 2020 году и 0,5% в 2021 году;

— расширить перечень отраслей, признанных пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции. Пострадавшими, по мнению авторов писем, стоит признать и управляющих коммерческой недвижимостью.

Поддержать арендодателей предлагается также региональным властям, которые вводили ограничения на работу арендаторов. Но эти меры должны распространяться только при условии предоставления арендаторам скидок: если работа арендного бизнеса была остановлена, скидка должна составить 100%, а если арендатор продолжал работу, но его оборот уменьшился более чем на 50%, то скидка по аренде должна составить 50%.

Региональным властям предлагается, в частности, за свой счет:

— компенсировать арендодателям часть доходов, недополученных из-за предоставления скидок, с помощью уменьшения налога на имущество, земельного налога и арендной платы за землю;

— предусмотреть субсидии/гранты в части расходов арендодателей на оплату жилищно-коммунальных услуг;

— разработать для арендодателей срочный беспроцентный кредитный продукт для компенсации оставшейся части недополученных доходов на время восстановления рынка, но не менее чем на один год, а также меры реструктуризации действующих кредитов с применением ставки 1%;

— установить, что расчет платы за работу нестационарных торговых объектов с 1 июля до конца 2020 года составит не более 10% от выручки.

Среди дополнительных мер поддержки предприниматели предлагают ввести мораторий на увеличение тарифов за коммунальные услуги на 2020–2023 годы, субсидировать ставки по кредитам, полученным на покупку или строительство недвижимости, частично вернуть арендодателям уплаченный ими в 2019 году налог на имущество организаций и т.д.