Резонансное дело по налоговой реконструкции: новое решение суда

С прошлого года мы следим за делом из Кемеровской области в отношении ООО «Кузбассконсервмолоко» (дело № А27-17275/2019), которое по настоящему может стать прецедентным (см. здесь).

Речь идет о возможности «налоговой реконструкции», т.е. о воссоздании реальных налоговых обязательств налогоплательщика в условиях действия ст.54.1 НК РФ.

Интересно отметить, что это дело курирует аж ФНС России, т.к. по их жесткой позиции никакой налоговой реконструкции после 19 августа 2017 года быть не может.

«Сработал с однодневкой — отвечай по полной», примерно так считают представители налоговых органов.

Однако судебная практика не столь категорична.

9 июля 2020 АС Западно-Сибирского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Кузбассконсервмолоко» (дело № А27-17275/2019) и пришёл к каким-то другим выводам, отменив постановление апелляционного суда.

Напомню, что поводом для обращения ООО «Кузбассконсервмолоко» в суд послужила выездная налоговая проверка за 2015–2017 годы, в ходе которой было установлено, что налогоплательщик закупал молоко напрямую от производителей, освобожденных от НДС.

Однако поставки молока по документам осуществлялись от трех посредников. По взаимоотношениям с указанными посредниками предприятие учло предъявленный НДС и расходы по налогу на прибыль. В связи с этим налоговый орган доначислил налогоплательщику 4,2 млн. руб. НДС и 11,2 млн. руб. налога на прибыль, а также штрафы и пени.

АС Кемеровской области признал незаконным решение налоговой в части доначисления налога на прибыль и указал на то, что инспекция не могла исключить расходы на основании ст. 54.1 НК, так как они в любом случае были понесены, хоть и не по операциям со спорными контрагентами. Однако суд счел доказанным тот факт, что посредники были фиктивными, и оставил доначисления НДС в силе.

Суд апелляционной инстанции решение первой инстанции отменил, признав обоснованными доначисления и НДС, и налога на прибыль.

Однако АС Западно-Сибирского округа с такой позицией не согласился и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Еще раз отмечу, что данное дело по своей сути является прецедентным, поскольку фиксирует право на применение налоговой реконструкции и необходимости определять действительную налоговую обязанность.

В настоящее время мы все ждем мотивировочную часть судебного акта, что бы увидеть выводы и аргументацию кассационного суда.

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