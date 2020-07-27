В НК закрепят положения о применении ККТ

Правительство подготовилопроект Федерального закона «О внесении изменений в части I и II НК РФ в связи с совершенствованием законодательства о применении контрольно-кассовой техники».
Проект дополняет НК РФ новой главой, посвященной оперативному контролю, устанавливающей, в частности, общие положения об обязанности по фиксации расчетов, особенности фиксации отдельных видов расчетов, основания освобождения от исполнения обязанности по фиксации расчетов, требования к формированию кассового чека (расчетного чека), требования к ККТ, фискальному накопителю, операторам фискальных данных.
Вводится понятие оперативного контроля за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства о налогах и сборах по фиксации расчетов, в том числе полноте учета выручки.
В рамках оперативного контроля планируется проведение контрольных закупок, а также проведение таких форм контроля, как наблюдение и мониторинг.
Одновременно проектом вводятся новые составы налоговых правонарушений, связанных с фиксацией расчетов.
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Мероприятие продлится с 28 июля по 25 августа.
Будут освещены следующие темы:
- Налоговая политика в период и после COVID-19
- Возврат (зачет) налогов
- Переквалификация как основной метод налоговых органов по выявлению необоснованной налоговой выгоды
- Судебная практика по налоговым спорам 2020 года.
- Налоговый контроль в пост-COVID-ный период. Налоговый контроль 2020.
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