В НК закрепят положения о применении ККТ

Правительство подготовилопроект Федерального закона «О внесении изменений в части I и II НК РФ в связи с совершенствованием законодательства о применении контрольно-кассовой техники».

Проект дополняет НК РФ новой главой, посвященной оперативному контролю, устанавливающей, в частности, общие положения об обязанности по фиксации расчетов, особенности фиксации отдельных видов расчетов, основания освобождения от исполнения обязанности по фиксации расчетов, требования к формированию кассового чека (расчетного чека), требования к ККТ, фискальному накопителю, операторам фискальных данных.

Вводится понятие оперативного контроля за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями требований законодательства о налогах и сборах по фиксации расчетов, в том числе полноте учета выручки.

В рамках оперативного контроля планируется проведение контрольных закупок, а также проведение таких форм контроля, как наблюдение и мониторинг.

Одновременно проектом вводятся новые составы налоговых правонарушений, связанных с фиксацией расчетов.

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