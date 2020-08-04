31 июля президент подписал законы о налогах и о госконтроле:

… о налоговом маневре в IТ-отрасли

Законом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%, причём на бессрочный период. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3 %.

Одновременно исключаются из операций, не подлежащих налогообложению НДС (освобождаемых от налогообложения НДС), операции по реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, не включенные в реестр российского программного обеспечения, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Кроме того, освобождение от налогообложения НДС предлагается не распространять на операции по передаче прав на использование программам для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Также законом предусмотрено снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Помимо этого законом предусматривается, что физические лица, находившиеся на территории РФ в 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими налоговыми резидентами. Для этого необходимо будет подать в налоговые органы заявление в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ.

… о переходном периоде для налогоплательщиков, «слетевших» с УСН

Законом предусмотрен переходный период для налогоплательщиков УСН, у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 150 млн. руб., но не более чем на 50 млн. руб., и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

В этом случае ставка единого налога увеличивается до 8 % для налогоплательщиков с объектом «доходы» и до 20 % для налогоплательщиков с объектом «доходы-расходы».

Если в следующем налоговом периоде за «периодом превышения» налогоплательщиком соблюдены общеустановленные лимиты в 150 млн. руб. и 100 работников, то налогоплательщик вправе применять УСНО с уплатой налога по ставкам 6 и 15 % соответственно.

… о «регуляторной гильотине»

Тут два закона, направленных на реформирование контрольно-надзорной деятельности:

Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Закон призван устранить недостатки действующего правового регулирования государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием.

Федеральный закон № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ».

Закон содержит определение понятия обязательного требования, определяет цели и основные принципы установления обязательных требований, общие условия установления обязательных требований, полномочия по установлению обязательных требований, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере применения обязательных требований.

Остались вопросы? Хотите узнать про лекции больше? Оставляйте свои контакты: