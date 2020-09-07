Завершено расследование уголовного дела о многомиллиардном уклонении от НДФЛ

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении владельца компании Константина Пономарева. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд. рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд. рублей (п.«б» ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд. рублей. Полученные денежные средства он перевел на собственные счета.

В данной ситуации Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо — НДФЛ, но этого сделано не было. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд. рублей.

По данному факту в тот период следственными органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На моей памяти это самая крупная недоимка у физического лица. Да и для юридического лица — это очень много.