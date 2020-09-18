Повышение налогов как основное направление современной налоговой политики

В принципе, ничего удивительного. К этому всё и шло. Мы все ждем, когда же появятся в качестве оформленного документа «Основные направления налоговой политики», о которых председатель комитета по бюджету и налогам ГД А.М. Макаров говорил еще в июле месяце, а сами «направления» уже здесь.

Тренд всем понятен, падение бюджетных доходов в период пандемии и дополнительно возникшие бюджетные расходы на её сдерживание и нивелирование последствий как ножницы разрезали и без того хрупкую дефицитную бюджетную конструкцию 2020 года.

Поэтому и звучит так несенсационно то, что буквально за одну эту неделю мы увидели аж 4 новости о том, что налоги в скором времени будут повышаться:

правительство одобрило повышение НДПИ на добычу металлов и удобрений;

повышение акцизов на табак на 20 %;

в Госдуму внесен законопроект о повышении НДФЛ с 13 до 15 %;

минфин намерен увеличить налог с нефтяной отрасли, пересмотрев базовые параметры по НДПИ, экспортной пошлине и налога на дополнительный доход.

И это все при том, что у нас с 2019 года повышен НДС до 20 %, а уже в этом году введен НДФЛ по доходам от банковских вкладов и по операциям с некоторым ценными бумагами.

И самое неприятное во всей этой «тенденции», что это, как мне кажется, только начало.