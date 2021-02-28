Победное шествие самозанятых по стране. Самые значимые события 2020 в сфере налогообложения и налоговой политики

2020 год начался с того, что к эксперименту по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», наряду с 4 регионами, присоединились еще 19 субъектов РФ (в т.ч., кстати, и Свердловская область). Однако уже тогда раздавались голоса некоторых экспертов и политиков о том, что новый налоговый режим для самозанятых надо внедрять повсеместно.

Представляется, что ситуация с короновирусом подхлестнула власти для принятия соответствующего решения и вот уже 30 марта депутатом А.М. Макаровым и сенатором Н.А.Журавлевым в ГосДуму был внесен законопроект № 933027-7 «О внесении изменений в ст.1 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", согласно которому субъекты РФ могли вводить этот налоговый режим на своей территории с 1 июля 2020 г.

А уже 31 марта ГосДума сразу в 3х чтениях этот закон приняла, а Совет Федерации в тот же день всё одобрил. На следующий день, 1 апреля, Президент РФ подписывает Федеральный закон «О внесении изменений в ст.1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Таким образом, можно с уверенность утверждать, что «эксперимент закончился».

Как указывает на своём официальном сайте ФНС России, с 1 июля специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» был введен в 49 регионах: Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

С 3 июля самозанятым можно стать в Республике Адыгея, с 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тыва, с 24 июля - в Северной Осетии, c 1 августа в Калмыкии и Магаданской области.

На конец 2020 года встало на учет порядка 1 млн. 300 тыс. самозанятых.

Кроме того, самозанятые получили и государственную поддержку в период пандемии, на них были распространены меры поддержки, которые предоставлялись субъектам МСП, самозанятым были возвращены налоги, уплаченные за 2019 год, Правительство Свердловской области приняло решение о выплате каждому самозанятому 10 тыс. руб.

Иными словами, «самозанятые победили во всей стране», и думаю, что в 2021 году соответствующая глава о «Налоге на профессиональный доход» должна будет появиться в тексте второй части НК РФ, но теперь возникает как минимум три вопроса:

1) Выполнит ли государство свои обещания о сохранении льготных положений этого режима до 2028 года?

2) Когда государство перейдет от «политики пряника» к «политике кнута» к тем самозанятым, которые не встают на учет?

3) Когда государство начнет реальный налоговый контроль за самозанятыми?

Очевидно, что вопросы не простые и не однозначные, в связи с чем позицию автора по первым двум вы можете узнать пройдя по ссылке.

(Продолжение следует)