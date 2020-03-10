Какие назначения платежей приведут к блокировкам

Ранее мы рассказали, что ЦБ выпустил новую методичку с указаниями банкам тщательнее следить за операциями бизнеса. Сейчас дадим несколько советов, что лучше не писать в платёжных поручениях.

Сразу повторим, что назначение платежа должно быть подробным. Фразы «платёж за хозяйственные товары» сразу вызовут вопросы и чаще всего приведут к автоматическому блоку. Указывайте договор, дату, сумму и расписывайте как можно подробнее, что это за товары.

Кстати, программа контроля банка может даже автоматически отказывать при слове «платёж за товары/услуги».

Могут не пропустить платёж, если вы ошиблись в названии контрагента. Например, в назначении написали «Аполлон» вместо «Аполон», или если название контрагента заглавными буквами, а вы указали строчными.

Ещё банки очень не любят слова «агент», «агентский договор», «за услуги агентства» и т.п. В этом случае программа-робот сразу выдаст сигнал, что это может быть обналичка. Бывает, что отклоняли даже платежи по НДФЛ, где было указано словосочетание «в качестве налогового агента». Если компания действительно агент, готовьте документы, чтобы пояснить это банку.

Также стало опасно кидать деньги на карты физлиц с формулировкой «подотчёт». Иногда банк может попросить открыть отдельные карты для подотчётных денег, так как на обычные можно переводить только зарплату. Необходимо подробно расписать назначение средств, указать приказ директора, дату, назначение и заявление работника.

Традиционно подозрительны переводы в адрес «Почты России», даже за услугу почтового ящика. Дело в том, что банк заподозрит, что средства будут выданы физлицу наличными, а это крайне подозрительные операции. Могут и запросить подтверждение юридического адреса.

Сейчас банки часто блокируют переводы, если видят формулировку «беспроцентный заем». Для них это тоже сразу сомнительная операция, похожая на обналичку. Даже если получатель директор или учредитель. Скорее всего, тут попросят пояснить экономический смысл операции и назначение средств. Безопаснее в займах ставить минимальный процент. Также подозрительным считается любой возврат займа, даже если он фактически был, что они обязательно проверят. В целом, все операции по займам — для банка сигнальный флажок, который говорит о возможных схемах, так что будьте с ними крайне аккуратны. Договора займа, кстати, обязательно нужно оформлять, чтобы при случае предъявить его банку.

Очень часто последнее время блокируют переводы ИП в другие банки с любыми формулировками. И даже переводы на личные счета предпринимателя они смотрят, как на обналичивание средств. Здесь уместнее написать, что это прибыль после налогообложения. Но документы, скорее всего, всё равно потребуют.

Ну и, разумеется, зарежут платёж, если ваш партнёр в черных списках банка или, не дай Бог, ЦБ. Тогда и вы сразу станете подозрительным юридическим лицом. Поэтому, перед тем, как отправить средства новому поставщику, проверьте его на списки. Для этого есть различные сервисы. Снять блок со счёта всегда сложнее, чем его получить.