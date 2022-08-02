УСН

Как налоговая проверяет бизнес на УСН?

Спецрежимы привлекают внимание начинающих и уже бывалых бизнесменов — налоговая нагрузка меньше, отчетность проще, все гораздо понятнее, чем на общей системе с НДС и налогом на прибыль. Но проверяют тех, кто применяет спецрежимы и, в частности, УСН с той же тщательностью, что и других. Что же именно проверят на УСН?

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Как налоговая проверяет бизнес на УСН?

Доходы

Сравнивают доходы, заявленные в декларации, с движением денег по счетам и данными онлайн-касс. Проверяют, весь ли оборот по счету отражен в декларации.

Иногда предприниматели «теряют» доход не от основного вида деятельности. Например, продал машину, которую использовал в работе, а доход от продажи не отразил.

Расходы

Сравнивают расходы, заявленные в декларации, с движением денег по счетам.

Проверяют, не завысил ли бизнес расходы на УСН. При необходимости налоговики запросят документы и по другим операциям, которые не прошли через расчетный счет. Например, по расходам, отраженным на основании авансовых отчетов. Выявят их с помощью КУДиР — книги учета доходов и расходов.

Самая частая ошибка предпринимателей — уменьшать налог вообще на все расходы бизнеса. Яркий пример: в расходы на УСН нельзя включать покупку воду в офис для сотрудников.

КУДиР многие предприниматели, особенно на УСН «доходы», или не ведут вообще или начинают формировать уже, когда год закончился. Это ошибка. Книгу необходимо вести регулярно, занося в нее операции в хронологическом порядке.

Если вам нужна помощь в составлении КУДиР, восстановлении или ведении учета — специалисты Бухгалтерия-Сервис готовы вам помочь.

Предпринимателю, который не хочет получить неожиданный штраф или не собирается впопыхах готовить ответ инспекции на вопросы о расходах, стоит доверить ведение учета бухгалтеру, не обязательно штатному. Аутсорсинг — это выгодно и очень удобно.

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Сделки с сомнительными поставщиками

Если компания применят систему «доходы минус расходы» инспекция может потребовать исключить из расходов сделки с сомнительными поставщиками. И тогда реальность проведенных операций придется доказывать.

Вызывают подозрение:

  1. Сделки с зависимыми лицами (когда сумма явно не соответствует рыночным ценам);
  2. Длительность отсрочки платежа (не соответствующая обычной деловой практике или другим аналогичным договорам налогоплательщика);
  3. Завышенные санкции (пени, неустойки, штрафы по договору).

Соблюдение лимитов

Сверяют доходы с лимитом по УСН. Превысил лимит — пока упрощенка!

Чтобы оставаться в рамках спецрежима, компании и ИП нередко распределяют доходы на несколько зависимых юридических лиц — дробят бизнес. Но инспекция знает, как выявить и проверить все зависимые лица и определить, не ведут ли они общий бизнес. В итоге доход будет объеден и налог пересчитан по общей системе.

Контроль численности сотрудников и выплат физлицам

Еще одни ограничения связаны с количеством сотрудников (на УСН их не может быть более 130 человек, иначе компания утратит право на упрощенку).

Контролируют не только численность, но и выплаты физическим лицам.

Инспекция отслеживает размер заработной платы — соблюдается ли правило о начислениях не ниже МРОТ, соответствует ли зарплата среднеотраслевому показателю. Также налоговая отследит резкое снижение количества трудовых договоров и одновременный рост договоров ГПХ, в т. ч. с самозанятыми.

В таких ситуациях инспекция может вменить экономию на налоговых платежах с ФОТ и переквалифицировать договоры в трудовые.

Какие документы налоговая может проверить?

Налоговая будет запрашивать в рамках поверки:

  • книгу учёта доходов и расходов (не всегда, в определённых случаях);
  • первичные документы;
  • регистры счетов (ОСВ, карточки счетов);
  • документы, подтверждающие начисления и расчёты с сотрудниками;
  • пояснения.

Когда налоговики проверяют бизнес?

Чтобы начать проверку, налоговики ждут декларацию, на основании которой начинается камеральная налоговая проверка. Именно в рамках нее инспекторы проверяют расчеты, достоверность цифр и просят дать пояснения, если им что-то непонятно.

Камеральную проверку декларации по УСН проводят в течение трех месяцев со дня ее подачи. Продлить его нельзя. Исключение — подача корректировочной декларации по УСН.

Бухгалтерия-Сервис
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УСН

Как налоговая проверяет бизнес на УСН?

Спецрежимы привлекают внимание начинающих и уже бывалых бизнесменов — налоговая нагрузка меньше, отчетность проще, все гораздо понятнее, чем на общей системе с НДС и налогом на прибыль. Но проверяют тех, кто применяет спецрежимы и, в частности, УСН с той же тщательностью, что и других. Что же именно проверят на УСН?

Как налоговая проверяет бизнес на УСН?

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