Как налоговая проверяет бизнес на УСН?

Доходы

Сравнивают доходы, заявленные в декларации, с движением денег по счетам и данными онлайн-касс. Проверяют, весь ли оборот по счету отражен в декларации.

Иногда предприниматели «теряют» доход не от основного вида деятельности. Например, продал машину, которую использовал в работе, а доход от продажи не отразил.

Расходы

Сравнивают расходы, заявленные в декларации, с движением денег по счетам.

Проверяют, не завысил ли бизнес расходы на УСН. При необходимости налоговики запросят документы и по другим операциям, которые не прошли через расчетный счет. Например, по расходам, отраженным на основании авансовых отчетов. Выявят их с помощью КУДиР — книги учета доходов и расходов.

Самая частая ошибка предпринимателей — уменьшать налог вообще на все расходы бизнеса. Яркий пример: в расходы на УСН нельзя включать покупку воду в офис для сотрудников.

КУДиР многие предприниматели, особенно на УСН «доходы», или не ведут вообще или начинают формировать уже, когда год закончился. Это ошибка. Книгу необходимо вести регулярно, занося в нее операции в хронологическом порядке.

Если вам нужна помощь в составлении КУДиР, восстановлении или ведении учета — специалисты Бухгалтерия-Сервис готовы вам помочь.

Предпринимателю, который не хочет получить неожиданный штраф или не собирается впопыхах готовить ответ инспекции на вопросы о расходах, стоит доверить ведение учета бухгалтеру, не обязательно штатному. Аутсорсинг — это выгодно и очень удобно.

Запишитесь на бесплатную консультацию к руководителю компании Бухгалтерия-Сервис — убедитесь в нашей экспертности.

Сделки с сомнительными поставщиками

Если компания применят систему «доходы минус расходы» инспекция может потребовать исключить из расходов сделки с сомнительными поставщиками. И тогда реальность проведенных операций придется доказывать.

Вызывают подозрение:

Сделки с зависимыми лицами (когда сумма явно не соответствует рыночным ценам); Длительность отсрочки платежа (не соответствующая обычной деловой практике или другим аналогичным договорам налогоплательщика); Завышенные санкции (пени, неустойки, штрафы по договору).

Соблюдение лимитов

Сверяют доходы с лимитом по УСН. Превысил лимит — пока упрощенка!

Чтобы оставаться в рамках спецрежима, компании и ИП нередко распределяют доходы на несколько зависимых юридических лиц — дробят бизнес. Но инспекция знает, как выявить и проверить все зависимые лица и определить, не ведут ли они общий бизнес. В итоге доход будет объеден и налог пересчитан по общей системе.

Контроль численности сотрудников и выплат физлицам

Еще одни ограничения связаны с количеством сотрудников (на УСН их не может быть более 130 человек, иначе компания утратит право на упрощенку).

Контролируют не только численность, но и выплаты физическим лицам.

Инспекция отслеживает размер заработной платы — соблюдается ли правило о начислениях не ниже МРОТ, соответствует ли зарплата среднеотраслевому показателю. Также налоговая отследит резкое снижение количества трудовых договоров и одновременный рост договоров ГПХ, в т. ч. с самозанятыми.

В таких ситуациях инспекция может вменить экономию на налоговых платежах с ФОТ и переквалифицировать договоры в трудовые.

Какие документы налоговая может проверить?

Налоговая будет запрашивать в рамках поверки:

книгу учёта доходов и расходов (не всегда, в определённых случаях);

первичные документы;

регистры счетов (ОСВ, карточки счетов);

документы, подтверждающие начисления и расчёты с сотрудниками;

пояснения.

Когда налоговики проверяют бизнес?

Чтобы начать проверку, налоговики ждут декларацию, на основании которой начинается камеральная налоговая проверка. Именно в рамках нее инспекторы проверяют расчеты, достоверность цифр и просят дать пояснения, если им что-то непонятно.

Камеральную проверку декларации по УСН проводят в течение трех месяцев со дня ее подачи. Продлить его нельзя. Исключение — подача корректировочной декларации по УСН.