Как налоговая проверяет бизнес на УСН?

Доходы
Сравнивают доходы, заявленные в декларации, с движением денег по счетам и данными онлайн-касс. Проверяют, весь ли оборот по счету отражен в декларации.
Иногда предприниматели «теряют» доход не от основного вида деятельности. Например, продал машину, которую использовал в работе, а доход от продажи не отразил.
Расходы
Сравнивают расходы, заявленные в декларации, с движением денег по счетам.
Проверяют, не завысил ли бизнес расходы на УСН. При необходимости налоговики запросят документы и по другим операциям, которые не прошли через расчетный счет. Например, по расходам, отраженным на основании авансовых отчетов. Выявят их с помощью КУДиР — книги учета доходов и расходов.
Самая частая ошибка предпринимателей — уменьшать налог вообще на все расходы бизнеса. Яркий пример: в расходы на УСН нельзя включать покупку воду в офис для сотрудников.
КУДиР многие предприниматели, особенно на УСН «доходы», или не ведут вообще или начинают формировать уже, когда год закончился. Это ошибка. Книгу необходимо вести регулярно, занося в нее операции в хронологическом порядке.
Если вам нужна помощь в составлении КУДиР, восстановлении или ведении учета — специалисты Бухгалтерия-Сервис готовы вам помочь.
Предпринимателю, который не хочет получить неожиданный штраф или не собирается впопыхах готовить ответ инспекции на вопросы о расходах, стоит доверить ведение учета бухгалтеру, не обязательно штатному. Аутсорсинг — это выгодно и очень удобно.
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Сделки с сомнительными поставщиками
Если компания применят систему «доходы минус расходы» инспекция может потребовать исключить из расходов сделки с сомнительными поставщиками. И тогда реальность проведенных операций придется доказывать.
Вызывают подозрение:
- Сделки с зависимыми лицами (когда сумма явно не соответствует рыночным ценам);
- Длительность отсрочки платежа (не соответствующая обычной деловой практике или другим аналогичным договорам налогоплательщика);
- Завышенные санкции (пени, неустойки, штрафы по договору).
Соблюдение лимитов
Сверяют доходы с лимитом по УСН. Превысил лимит — пока упрощенка!
Чтобы оставаться в рамках спецрежима, компании и ИП нередко распределяют доходы на несколько зависимых юридических лиц — дробят бизнес. Но инспекция знает, как выявить и проверить все зависимые лица и определить, не ведут ли они общий бизнес. В итоге доход будет объеден и налог пересчитан по общей системе.
Контроль численности сотрудников и выплат физлицам
Еще одни ограничения связаны с количеством сотрудников (на УСН их не может быть более 130 человек, иначе компания утратит право на упрощенку).
Контролируют не только численность, но и выплаты физическим лицам.
Инспекция отслеживает размер заработной платы — соблюдается ли правило о начислениях не ниже МРОТ, соответствует ли зарплата среднеотраслевому показателю. Также налоговая отследит резкое снижение количества трудовых договоров и одновременный рост договоров ГПХ, в т. ч. с самозанятыми.
В таких ситуациях инспекция может вменить экономию на налоговых платежах с ФОТ и переквалифицировать договоры в трудовые.
Какие документы налоговая может проверить?
Налоговая будет запрашивать в рамках поверки:
- книгу учёта доходов и расходов (не всегда, в определённых случаях);
- первичные документы;
- регистры счетов (ОСВ, карточки счетов);
- документы, подтверждающие начисления и расчёты с сотрудниками;
- пояснения.
Когда налоговики проверяют бизнес?
Чтобы начать проверку, налоговики ждут декларацию, на основании которой начинается камеральная налоговая проверка. Именно в рамках нее инспекторы проверяют расчеты, достоверность цифр и просят дать пояснения, если им что-то непонятно.
Камеральную проверку декларации по УСН проводят в течение трех месяцев со дня ее подачи. Продлить его нельзя. Исключение — подача корректировочной декларации по УСН.