Ученический договор с соискателем: как сэкономить на налогах?

Когда имеет смысл использовать ученический договор?
Для компаний и ИП, которые действительно обучают новых работников, в которых развита система наставничества, могут рассмотреть вариант оформления ученического договора с лицом, ищущим работу (соискателем).
Обычно новичку дают испытательный срок, но ученический договор может его успешно заменить. Нужно только учесть особенности работы по такому договору и правильно оформить все сопутствующие документы. Помните также, что в период действия договора соискатель получает вместо зарплаты стипендию. С ее выплатой связаны некоторые споры, которые мы также рассмотрим.
Еще один существенный плюс ученического договора — он может быть заключен с иностранцем. При этом не обязательно, чтобы у соискателя-иностранца был патент или разрешение на работу.
Ученический договор не находится в плоскости трудовых отношений (гл. 32 ТК), а разрешение на работу или патент требуется иностранцу только для трудовой деятельности (п. 4 ст. 13 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
Когда работодателю нужна лицензия?
Трудовой кодекс не требует от организации-работодателя, проводящей обучение, образовательной лицензии, если она не станет выдавать своим ученикам (сотрудникам или соискателям) документы о квалификации. Лицензия важна больше для целей налогообложения.
Но если ученики будут при успешном завершении учебы получать документ, например, о повышении квалификации, то лицензия необходима. Если же обучение прошло не столь успешно (обучающийся не прошел итоговую аттестацию или прошел ее неудовлетворительно, был отчислен и т. п.), то он получает на руки справку об обучении или о периоде обучения (ч. 3, 10, 12 ст. 60, ч. 15 ст. 76 закона № 273-ФЗ).
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Выгоды ученического договора
1. Экономия на зарплатных налогах
Страховые взносы на выплаты по ученическому договору не начисляются. А вот НДФЛ с таких выплат придется удержать в общем порядке — по ставке 13% или 30% (п. п. 1, 3 ст. 224, п. п. 1, 2, 4 ст. 226 НК, письма Минфина от 10.11.2015 № 03-04-06/64548, от 27.05.2014 № 03-04-05/25247), если у компании, которая проводит обучение, отсутствует лицензия на образовательную деятельность.
Если обучение проводит компания с лицензией, то такая оплата обучения не облагается не только страховыми взносами, но и НДФЛ (письмо Минфина от 18.01.2018 № 03-04-05/2319, пп. 12 п. 1 ст. 422 НК).
Экономия в цифрах будет следующая.
При оплате в 60 000,00 в месяц и сроком обучения 3 месяца экономя на налогах составит с 1 сотрудника:
- Без лицензии: ~27 000,00 руб. — 54 000,00 руб.
- С лицензий ~ 50 400,00 руб. — 77 400,00 руб.
2. Уменьшение единого налога на УСН и налога на прибыль
Расходы, связанные с обучением, можно включить в состав затрат для целей уменьшения налогооблагаемой базы. Стипендию и оплату практических занятий сотрудника можно отнести к расходам на оплату труда (п. 19 и п. 25 ст. 255 НК).
Уменьшить свои расходы по налогам могут организации на общей системе — плательщики налога на прибыль, а также компании на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы». При этом учесть можно расходы на любое профессиональное образование сотрудников при условии, что есть подтверждающие документы и обучение проходило в интересах организации (п. 3 ст. 264 и пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 13.02.2018 № 03-11-06/2/8502).
Обратите внимание, что если организация, проводящая обучение, имеет лицензию, то включить в расходы можно оплату разных вариантов такой учебы: курсы повышение квалификации, участие в профессиональном семинаре или вебинаре, профессиональная переподготовка, высшее образование (ч. ч. 3, 4 ст. 12 закона № 273-ФЗ от 29.12.2012).
Компании также могут учесть в целях налогообложения обучение сотрудника на семинаре или вебинаре, который организован компанией, не имеющей образовательной лицензии или частным лектором (преподавателем) (пп. 14, 15 п. 1 ст. 264 НК).
Чтобы принять к расходу оплату такого обучения, понадобятся:
- договор с компанией, проводившей обучение, или с лектором;
- программа проведения семинара или вебинара;
- в качестве документа, подтверждающего оказание услуги, акт по проведенному мероприятию или об оказании информационных или консультационных услуг (письмо УФНС по Москве от 28.06.2007 № 20—12/060987).
При этом работодатель не сможет учесть в расходах затраты, связанные с организацией развлечения, отдыха или лечения (п. 3 ст. 264 НК). Например, если сотрудники отправились на семинар в другой город и компания оплатила им также экскурсионную программу, то такие расходы в налоговом учете принять нельзя.
Зачем нужно собирать документы?
В бухгалтерском и налоговом учете принимать можно только расходы, которые обоснованы документально. Для целей налогообложения выплату стипендий по ученическому договору можно учесть в прочих расходах, связанных с производством и реализацией также при условии экономического обоснования (п. 1 ст. 252 и пп. 49 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 10.06.2016 № 03-03-06/1/34188).
Например, если бухгалтера отправили на семинар, в программе которого разбирались новшества в налогообложении выплат сотрудникам, то такие расходы оправданы. Если вы оплатили тому же бухгалтеру вебинар о том, какие тренды в этом сезоне на обувь, то учесть в расходах его не сможете.
С другой стороны, когда на такой вебинар будет отправлен менеджер по продажам, а ваша компания продает обувь — участие в мероприятии оправдано. Т. е. все зависит от того, кто, чему обучается и как полученные знания в дальнейшем будут использованы.
Особенности заключения ученического договора
- С соискателями, успешно окончившими обучение, нельзя заключать трудовой договор с испытательным сроком, но расторгнуть ученический договор можно по основаниям, предусмотренным самим же договором (например, за неуспеваемость или прогулы занятий).
- Если после окончания обучения учащейся не будет принят на работу, расходы по выплате стипендии для целей налогообложения прибыли использовать нельзя (письма Минфина от 03.07.2014 № 03-03-06/1/32275, от 26.03.2015 № 03-03-06/1/16621, от 10.06.2016 № 03-03-06/1/34188).
- В процессе обучения штрафовать сотрудника нельзя. Риски полностью на работодателе на время обучения.
Сколько раз в месяц платить стипендию и в какой сумме?
Для стипендии, также, как и для выплаты заработной зарплаты, установлен минимум — стипендия не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ч. 1 ст. 204 ТК). В 2022 году это — 15 279 рублей (с 1 июня).
При этом есть одна сложность — с порядком, а точнее периодичностью выплаты стипендии. Трудовой кодекс об этом ничего не говорит, поэтому сложились две точки зрения:
1. Стипендия выплачивается один раз в месяц.
Эту позицию поддерживают суды (см., например, постановление Президиума ВАС от 03.12.2013 № 10905/13 по делу № А71-9175/2012) и контролирующие органы, например, ФСС (письмо от 17.11.2011 № 14-03-11/08-13985).
Она основана на том, что отношения по ученическому договору не относятся к трудовым и ими не регулируются.
2. Стипендия должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца, как заработная плата.
Некоторые эксперты считают, что все-таки ориентироваться в вопросе выплат нужно на Трудовой кодекс и для этого есть две причины:
- размер стипендии, как и зарплаты, не может быть меньше МРОТ (ч. 1 ст. 204 ТК);
- для времени обучения установлены те же нормы рабочего времени, что и для работников соответствующего возраста, профессии или специальности при выполнении ими конкретных работ (ч. 1 ст. 203 ТК).
Чтобы избежать подобного противоречия, мы рекомендуем работодателю закрепить порядок выплат в ученическом договоре (ч. 2 ст. 199 ТК) и (или) локальном нормативном акте, например, положении об обучении.
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Могут ли ученический договор быть переквалифицировать в трудовой?
Все зависит от совокупности факторов. Есть судебное дело — постановление АС УО от 28.12.2021 № Ф09-9055/21, которое иллюстрирует как налоговая может проверить и переквалифицировать договоры в трудовые в случае, когда цель была в уклонении от налогов.
Например, налоговики указали, что у компании отсутствовали места, которые можно отнести к местам обучения: при осмотрах установлено, что кабинеты не оборудованы табличками с наименованием помещений, отсутствуют наглядные и иные учебные пособия.
График работы учеников соответствовал графику работы сотрудников общества, а виды выплат за учебу разделяются так же, как предусмотрено положением об оплате труда в обществе (в ночное время, в выходные и праздничные дни, за учебу во вредных условиях, за расширенную зону обслуживания и т. д.), в то время как нормы ТК не предполагают, что ученик подчиняется внутренним положениям об оплате труда работников.
Чтобы ученический договор не признали трудовым, рекомендуем:
- Использовать договор об обучении только в тех случаях, когда вы действительно обучаете своих сотрудников.
- Прописать в коллективном договоре условие о том, что работники могут получать дополнительное образование или повышать квалификацию.
- Разработать локальные акты — положение и регламент об обучении сотрудников и соискателей. Указать в них цели и порядок обучения, учебные программы, вопросы по оценке результатов учёбы и прочее.
- Заключить договор с образовательными организациями с лицензией, либо организовать обучение собственными силами.
- Прописать объем и характер практических заданий, если сотрудник или соискатель будут их выполнять, но они должен отличаться от работы, которую выполняют штатные работники.
- Не проводить обучение более 3-4 месяцев.
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