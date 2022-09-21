Уголовная ответственность для бизнеса в 2022. Что нового?

Новый этап амнистии капиталов

С марта 2022 года законом от 09.03.2022 № 49-ФЗ продлен срок освобождения от преследования за совершение некоторых экономических преступлений.

Есть шанс освободиться от ответственности за деяния, содержащие признаки, в том числе следующих составов:

198 УК ( уклонение физического лица от уплаты обязательных платежей );

уклонение физического лица от уплаты обязательных платежей 199 УК ( уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией );

уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией 199.1 УК ( неисполнение функций налогового агента );

неисполнение функций налогового агента 199.2 УК ( сокрытие денег или имущества бизнес-субъекта — ИП или организации, — за счет которых должно производиться взыскание обязательных платежей ),

при условии добровольной декларации активов, счетов и вкладов в период с 14 марта 2022 по 28 февраля 2023 года.

Уголовные дела — только на основе материалов налоговых органов

По общему правилу, установленному ст. 140 УПК, поводом для возбуждения уголовного дела могут выступать:

заявление о преступлении;

явка с повинной;

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Ну а если орган дознания уведомит следователя о преступлениях, предусмотренных ст. 199.3 и 199.4 УК (уклонение от уплаты взносов страхователями — физическим и юридическим лицом соответственно), а следователь не увидит оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, то не позднее трех суток с момента поступления такого сообщения он направляет в территориальный орган страховщика (соответствующий фонд, с 2023 эти функции будет выполнять единый Социальный фонд) копию такого сообщения, приложив соответствующие документы и предварительный расчет по страховым взносам (ч. 7 ст. 144 УПК).

Страховщик, рассмотрев материалы, в срок не позднее 15 суток с момента получения направляет следователю:

заключение о нарушении законодательства

или

информацию о том, что в отношении страхователя проводится проверка, по результатам которой решение еще не принято (не вступило в силу)

или

информацию об отсутствии сведений о нарушении законодательства.

Следователь, получив заключение страховщика, и в любом случае не позднее 30-ти суток с момента поступления сообщения о преступлении принимает одно из решений: о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Внимание: при наличии достаточных данных следователь вправе возбудить уголовное дело по ст. 199.3 и 199.4 УК и до получения заключения или информации от страховщика.

Сфера закупок

Из статьи 200.4 УК (злоупотребления в сфере закупок для гос- или муниципальных нужд) исключили указание на такой мотив, как «иная личная заинтересованность» (закон от 14.07.22 № 345-ФЗ). Под понятие «иной» личной заинтересованности можно было подвести множество вещей, от карьеризма и семейственности до желания получить услугу взамен и приукрасить действительную картину.

Старая редакция ст. 200.4 УК формировала условия для того, чтобы подвести под указанную статью любое нарушение в сфере закупок (при условии, если причинен крупный ущерб).

Сокращение срока наказания

Минюст вынес на общественное обсуждение поправки в УК, которыми изменяются санкции ч. 2 ст. 199, 199.1 и 199.2 УК.

Максимальный срок лишения свободы будет снижен до пяти лет, что повлечет за собой снижение и сроков давности привлечения к уголовной ответственности за них, поскольку составы перестанут быть тяжкими, а перейдут в разряд преступлений средней тяжести. Санкция по ч. 2 ст. 199.4 УК будет ограничена тремя годами лишения свободы.

Поправки выглядят логично, поскольку существующий ныне срок привлечения — 10 лет, — никак не стыкуется со сроками хранения, в частности, первички (5 лет). Нередки случаи, когда контролеры предъявляют претензии, а налогоплательщик не имеет возможности предоставить документ, поскольку срок хранения истек.

Погашена недоимка — нет и дела

Этим же проектом предлагается внести поправки в ст. 24, 144 и 148 УПК, согласно которым, если выявленная недоимка (по налогам, штрафам, пени) погашена, то уголовное дело не возбуждается (в настоящее время уголовное дело подлежит прекращению по этим основаниям).

Если проект станет законом, бизнес получит новую гарантию:следователь будет обязан отказать в возбуждении уголовного делапри представлении ему достоверной информации о полной уплате недоимки и пеней.

Возможность «усмотрения» следователя исключена. Так что есть основания надеяться на сокращение количества уголовных дел, фигурантами которых выступают плательщики налогов и иных обязательных платежей.

Несмотря на то, что законодатель взял курс на смягчение давления на бизнес, рассчитывать на «всепрощение» от государства не стоит. Исключите риск уголовного преследования, доверьте бухгалтерию, налоги и отчетность экспертам «Бухгалтерия-Сервис» . Удобные форматы сотрудничества — разовые консультации и абонемент. Мы умеем работать в кризис.

«Наработать» на крупный и особо крупный ущерб станет сложнее

В среднем в 1,5 раза будут повышены суммы значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба для квалификации мошенничества (проект поправок в УК и УПК, ID 01/05/08-22/00130229).

В частности, вопрос о мошенничестве, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, правомерно будет ставить при ущербе свыше 25 тыс. руб. (сейчас — 10 тыс.).

Крупным размером будет считаться стоимость имущества свыше 4 млн 500 тыс. руб. (сейчас 3 млн), особо крупным размером — более 18 млн руб. (сейчас 12 млн).

По статье о легализации преступных доходов (ст. 174 УК):

2,25 млн руб. для крупного ущерба ( сейчас — 1,5 млн руб. );

сейчас — 1,5 млн руб. 9 млн руб. для особо крупного ущерба ( сейчас — 6 млн руб .).

По статье о неправомерном использовании инсайдерской информации (ст. 185.6 УК) — крупным ущербом будет считаться сумма от 5,5 млн руб. (сейчас — 3,75 млн руб.).

Для целей ст. 198 НК (уклонение от уплаты налогов с физлиц) крупным размером будет признаваться сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 4 млн руб., особо крупным размером — 12 млн 250 тыс. руб.

Для целей ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей с организаций) и ст. 199.1 УК (неисполнение обязанностей налогового агента) крупным размером будет считаться 22 млн 500 тыс. руб. за период в пределах трех финансовых лет подряд, особо крупным — 65 млн руб.

Для целей ст. 199.3 УК (уклонение страхователя-физлица от уплаты страховых взносов) крупным размером будет считаться сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 2 млн 700 тыс. руб., особо крупным размером — 13 млн 500 тыс. руб.

В целях применения аналогичного состава для страхователя-организации (ст. 199.4 УК) крупным размером будет считаться 9 млн руб., особо крупным — 45 млн руб.

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