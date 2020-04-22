Новое в 1С Бухгалтерия за 5 минут

В этом выпуске
Полезные материалы
- Расширен список пострадавших отраслей
- Как проверить право на поддержку в связи с COVID-2019
Борьба с карантином на ЕНВД
- Когда вмененщику не нужно подавать заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД?
- Как работать на ЕНВД в период карантина
- ИП на ЕНВД временно снимается с учета, что делать с ККТ
Как не запутаться в сроках сдачи отчетов и платежах в бюджет
- Настройка переноса сроков сдачи отчетности и уплаты налогов
- Календарь бухгалтера в 1С: список задач
- Календарь бухгалтера на II квартал 2020 года по сдаче отчетности
- Календарь бухгалтера на II квартал 2020 года по уплате налогов, сборов
Новости от ФСС
- Сроки сдачи отчетов 4-ФСС и Подтверждение ОВД в ФСС
- Подтверждение основного вида деятельности в ФСС у ИП
- ФСС требует с 20.04.2020 г. направить второй реестр на сотрудников старше 65 лет
- Как составить реестр работников старше 65 лет для ФСС в 1С Бухгалтерия
Расходы на борьбу с коронавирусом на спецрежиме
- О расходах на моющие и чистящие средства на УСН 15%
- Расширяется список расходов на защиту от COVID-2019 для УСН и ЕСХН
Ссылки на дополнительные материалы из выпуска
Доступны всем:
- Полезные ссылки для работы бухгалтера
- Когда вмененщику не нужно подавать заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД?
- Как работать на ЕНВД в период карантина
- ИП на ЕНВД временно снимается с учета, что делать с ККТ
- Календарь бухгалтера на II квартал 2020 года по сдаче отчетности
- Календарь бухгалтера на II квартал 2020 года по уплате налогов, сборов
- Как составить реестр работников старше 65 лет для ФСС в 1С Бухгалтерия
- ФСС требует с 20.04.2020 г. направить второй реестр на сотрудников старше 65 лет
- О расходах на моющие и чистящие средства на УСН 15%
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- Настройка переноса сроков сдачи отчетности и уплаты налогов
- Календарь бухгалтера в 1С: список задач
- [21.04.2020 эфир] Отчетность за 1 квартал 2020 г. в 1С. НДС
- [23.04.2020 эфир] Отчетность за 1 квартал 2020 г. в 1С. Налог на прибыль
- [30.04.2020 эфир] Отчетная кампания за 1 квартал 2020 г. в 1С. УСН
- [06.05.2020 эфир] Отчетная кампания за 1 квартал 2020 г. в 1С. Имущественные налоги