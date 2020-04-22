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БухЭксперт8.ру

Новое в 1С Бухгалтерия за 5 минут

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В этом выпуске

Полезные материалы

  • Расширен список пострадавших отраслей
  • Как проверить право на поддержку в связи с COVID-2019

Борьба с карантином на ЕНВД

  • Когда вмененщику не нужно подавать заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД?
  • Как работать на ЕНВД в период карантина
  • ИП на ЕНВД временно снимается с учета, что делать с ККТ

Как не запутаться в сроках сдачи отчетов и платежах в бюджет

  • Настройка переноса сроков сдачи отчетности и уплаты налогов
  • Календарь бухгалтера в 1С: список задач
  • Календарь бухгалтера на II квартал 2020 года по сдаче отчетности
  • Календарь бухгалтера на II квартал 2020 года по уплате налогов, сборов

Новости от ФСС

  • Сроки сдачи отчетов 4-ФСС и Подтверждение ОВД в ФСС
  • Подтверждение основного вида деятельности в ФСС у ИП
  • ФСС требует с 20.04.2020 г. направить второй реестр на сотрудников старше 65 лет
  • Как составить реестр работников старше 65 лет для ФСС в 1С Бухгалтерия

Расходы на борьбу с коронавирусом на спецрежиме

  • О расходах на моющие и чистящие средства на УСН 15%
  • Расширяется список расходов на защиту от COVID-2019 для УСН и ЕСХН

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