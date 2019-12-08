Хроника одной выездной налоговой проверки ООО «Рога и копыта»

25 декабря. Неделя до Нового года.

Дед Мороз в гостях у Санты. Рождество, праздник фигли, чо коллегу не поздравить.

Ираида Арнольдовна в гостиничном номере для новобрачных в Анталии спит в обнимку с турком.

Гуля Рафиковна в декретном отпуске.

Раечка со Светкой на ревизиях по объектам.

Петровна с Бусей в офисе.

10:00 Офис

Звонок в дверь. Доставка пиццы откройте пжста. Заходят восемь человек, четверо с автоматами и четверо штатских, вытаскивают удостоверения «Федеральная налоговая служба»: "в рамках мероприятий налогового контроля нам нужно ознакомиться с документами и осмотреть имущество".

Налоговые органы в пределах своей компетенции уполномочены проводить такое мероприятие налогового контроля, как осмотр (пп. 6 п. 1 ст. 31, п. 1 ст. 82, п. 13 ст. 89, п. 2 ст. 91, ст. 92 НК РФ, п. 4 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации"). Осматривать могут производственные, складские, торговые и любые иные помещения и территории, которые налогоплательщик использует для извлечения дохода или которые связаны с содержанием объектов налогообложения, независимо от места их нахождения (пп. 6 п. 1 ст. 31, п. 13 ст. 89 НК РФ). Причем осмотр предметов инспектор может провести вне рамок выездной проверки (Пункт 2 ст. 92 НК РФ).

Кто из вас главный бухгалтер?

Петровна (П) : про себя – вот, наконец то… сейчас я спасу всех… вслух:

Я главный бухгалтер!

Поскольку Петровна не была главбухом, то многих нюансов проверки не знала.

А зря…. доступ инспектора на территории или в помещения проверяемого лица для проведения осмотра осуществляется при предъявлении им указанного мотивированного постановления, а также служебного удостоверения (п. 1 ст. 91 НК РФ). Поэтому доступ на территорию или в помещение организации налоговые инспекторы могут получить, лишь предъявив (Пункт 1 ст. 91 НК РФ): решение о проведении выездной налоговой проверки;

служебные удостоверения. Должности и Ф.И.О. явившихся к вам инспекторов должны совпадать с теми, которые указаны в решении (Пункт 2 ст. 89 НК РФ). Кроме того, налоговый инспектор вправе осмотреть только территории и помещения, принадлежащие именно проверяемому налогоплательщику (Пункт 1 ст. 92 НК РФ). А провести, к примеру, в рамках проверки вашей организации осмотр помещений ваших поставщиков налоговики не вправе. И если осмотры проведены с нарушениями, протоколы этих осмотров не могут быть доказательством по делу о налоговом правонарушении (Пункт 4 ст. 101 НК РФ; п. 3 ст. 64, ст. 68 АПК РФ).

Проверяющие из ФНС (ФНС) :

пройдемте в Ваш кабинет.

10:05 Кабинет главного бухгалтера

ФНС: У нас есть сведения, что вы пользуетесь услугами обнальных фирм, а также покупаете НДС. Вот список контрагентов, внизу сумма НДС, который вы незаконно приняли к вычету. Заплатите добровольно в бюджет 58 миллионов, и мы закроем проверку.

Зря Петровна вызвалась за главбуха. Дело в том, что по фиктивным сделкам могут привлечь к ответственности и главного бухгалтера. Например, в постановление Мосгорсуда от 08.06.18 № 4у/3-2063/18, 4у/3-2807/18 именно главного бухгалтера признали ответственным за незаконное возмещение НДС и приговорили к трем годам лишения свободы. В данном случае директор доказал, что он не подписывал декларации, доступ к Клиент-банку был у бухгалтера, печати тоже хранились у главбуха.

П: Ээээ… давайте предметно разговаривать.

ФНС: А давайте. Вот например счет фактура от АО Лессбытгрибыорехимеханизация. По счет-фактуре проходит Камаз. А в ГИБДД вы его не зарегистрировали! Значит его не было! НЕ-БЫ-ЛО!

П: (кричит в открытую дверь) Борисыч! Иди сюда.

Борисыч (Б.): Чо

П: Расскажи где Камаз

Б: В болоте

ФНС: А что он там делает?

Б: (долго молчит, пытаясь найти цензурный ответ) Нах… нахх… находится! Мы его там это… оставили, когда от лесников перли.

П: показать сможешь?

Б: болото?

П: Камаз (усиленно строит рожи, намекая что Камаз есть)

Б: М-могу…

13:13 Болото, посередине на коряге висит резиновый сапог

ФНС: ну и где ваш Камаз?

Б: вон под корягой

ФНС: вы что издеваетсь?

Б: (идет через болото к коряге и засовывает под нее руку) вот он, на месте. Идите сами пощупайте.

Конечно же наши «Рога и копыта» не в чем не виноваты, но могут оказаться и крайними. Возмещение НДС из бюджета по заведомо фиктивным документам попадает под статью 159 УК РФ мошенничество. (Мосгорсуд определение от 20.03.19 № 4г/8-3883/2019). Причем привлечь к ответственности могут крайнего в цепочке, применив к нему расчетный метод ущерба. В приговоре Октябрьского райсуда г. Белгорода от 24.10.18 № 1-244/2018 «путем арифметического сложения размера ущерба по каждому из преступлений» виновного заставили компенсировать весь незаконно возмещенный НДС – более 15 млн.руб.

14:00 Кабинет главного бухгалтера

Петровна спит. Снится ей, что идет она по лесу к избушке. Заходит, а там Санта с Дедом Морозом водочку употребляют. Петровна такая руки в боки и давай пилить Деда – ах ты пьянь турецкая, мы тебе письмо написали столько дел надо было нам сделать! Где наши платьишки с бусиками? Зато вместо них выездная приперлась! И проснулась. От собственного крика.

15:00 Кабинет главного бухгалтера

ФНС: ну допустим Камаз есть. А вот 33 счет фактуры на запчасти?

Б: так это… Камаз делать надо было, вот и купили

ФНС: так утопили же!

П: ну и что? Делать все равно надо, это же Камаз

ФНС: а запчасти где?

П: как где? На Камазе!

ФНС: то есть проверить нельзя, так?

Б: почему нельзя? Пошли пощупаете сами.

ФНС: (пошушукавшись) ну хорошо, допустим.

15:20 Кабинет главного бухгалтера

ФНС: а вот у вас ежемесячно на карту генеральному директору приходит миллион как зарплата на сотрудника по фамилии Буся по заявлению. Однако указанный сотрудник отсутствует в списке застрахованных лиц, соответственно страховые взносы с его зарплаты не начислены, хотя НДФЛ удержан. Нужно доплатить страховые взносы.

Вообще, чтобы выплачивать зарплату на карту третьему лицу в предмете договора должна содержаться ссылка на статью 313 ГК РФ, согласно которой работник поручает работодателю производить перечисление денежных средств третьему лицу. То есть должно выполняться два условия: это предусмотрено трудовым договором и должно быть заявление от сотрудника. То есть, Буся должен был написать заявление, где лапой накорябал: «платите деньги гене». Важно! Если заработная плата, перечисляется третьему лицу, то она удержанием не является, так как не подходит под признаки удержания, установленные ст. 137 ТК РФ. Следовательно, работник имеет право указать в заявлении любой процент от суммы выплаты, который он желает получать на карту третьего лица.

П: вы незаконно требуете уплаты страховых взносов с зарплаты сотрудника Буся. Дело в том, что это кот. СНИЛС ему никто не оформит, страховой полис тоже.

ФНС: кот?????

П: законом не запрещено между прочим. Есть же служебные собаки. А у нас служебный кот.

ФНС: нам нужно посовещаться (выходят)

Все затраты фирмы должны быть направлены на извлечение прибыли и экономически обоснованы.(ст. 252 НК РФ).Поэтому тратить деньги на личные нужды без уплаты налогов нельзя, даже наличие кота для целей бизнеса надо обосновать.

Продолжение следует…..