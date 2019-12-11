Коллеги, перед вами вторая часть хроники выездной налоговой проверки ООО «Рога и копыта».

Читайте в первой части начало налоговой проверки:

Звонок в дверь. Доставка пиццы откройте пжста. Заходят восемь человек, четверо с автоматами и четверо штатских, вытаскивают удостоверения «Федеральная налоговая служба»: "в рамках мероприятий налогового контроля нам нужно ознакомиться с документами и осмотреть имущество". Хроника одной выездной налоговой проверки ООО «Рога и копыта». День первый

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ФНС: во-первых, животное должно стоять на балансе.

П: разумеется, вот оборотка по 11 счету, Буся учтен как положено, вот на него отгрузочные документы, вот договор, вот локальный нормативный акт Положение по учету кота, вот приказ о вводе в действие Положения.

ФНС: (с иронией в голосе) ну-ка посмотрим… (читает вслух) настоящее положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о котах и затрат на их содержание…

П: ну вот видите

ФНС: это что за бред

П: дальше читайте

ФНС: (читает вслух) для целей настоящего положения котами признаются животные – живые домашние коты и кошки любой породы, при этом не признаются котами животные, приобретенные для перепродажи, на мясо или на мех, а также собаки, еноты, ласки, хомячки и морские свинки

П: видите? Есть актив, согласна, нестандартный, но к нему есть локальный нормативный акт, составленный с учетом действующего законодательства. Все в соответствии с Налоговым кодексом.

ФНС: (шушукаются между собой) … ну так то да… в суд пойдут с этим положением… ну бред же… так по закону…

Закон. Вообще в законе нет прямых указаний на то, в качестве каких активов учитывать сторожевых котов. На первый взгляд, вроде их нужно учитывать как животных на выращивании и откорме. Но тут такой нюанс. Счет 11 предусмотрен для учета животных и используют его в основном сельхозпроизводители, для которых животные являются оборотными активами, приносящими доходы. Причем Планом счетов счет 11 отнесен к группе «Производственные запасы». Каково назначение кота? Буся охраняет склад от мышей. Другими словами, он используется в производстве и приобретен не для перепродажи, а для обеспечения сохранности имущества. Поэтому учитывать служебных котов в составе животных на выращивании и откорме, то есть на счете 11, и списывать их стоимость только при выбытии не корректно. В данном случае кота уместнее было бы отразить на 01 счете (п. 4 и 5 ПБУ 6/01). Вне зависимости от того, будет ли кот использован в служебных целях или нет, к учету он принимается в зависимости от стоимости: в составе основных средств и списывается на затраты через амортизацию (стоимость более 40 тыс.руб.),

в составе материально-производственных запасов и списать на затраты можно единовременно(стоимость менее 40 тыс.руб.).

Буся понял, что речь о нем. Вот почему, надо про него немного рассказать.

Буся в прошлой жизни был обнальщиком. Умер мученической смертью, задолжал много денег очень серьезным людям. Не смог вывести бабки, счета заблочили и арестовали. Пропало лямов эдак 50. С тех пор заточил зуб на ФНС. Так как попал на тот свет мучеником, разрешили выбрать тело, время и судьбу. Выторговал все помнить и понимать. Родился котом сознательно, и пожить в свое удовольствие и отмстить. В офис ООО «Рога и копыта» пришел сам. Двух недель отроду. Точнее мамка принесла и оставила на крыльце. Орал и царапался так что на крыльцо вывалился весь планктон. Буся моментально скумекал, что главная здесь Ираида Арнольдовна и рванул к ней под ноги. Но не как тупой кошара, впиваясь когтями в колготки за 2 500, а завалился на спинку, подставляя животик на почесать. Он уже тогда был красавец, с огромными изумрудными глазами, черный без единого пятнышка, с густой короткой шерстью. Ираида Арнольдовна растаяла как мороженое и влюбилась. Буся, демон, умел в себя влюблять. Мог бы в принципе курсы по пикапу вести, если бы хотел.

Закон. Так как Буся поступил безвозмездно, то оприходовать его надо по рыночной цене, которую можно определить самостоятельно (исходя из сложившихся цен на рынке на подобных котов), или сделать независимую оценку. В налоговом учете расходов по приобретению животинки не будет, так как он приобретен безвозмездно, то есть сам пришел- задаром. Хотя, если основное средство, полученное безвозмездно, включили во внереализационный доход в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ, то его можно списать в расходы через амортизацию (п. 1 ст. 256 НК РФ, Письмо Минфина России от 30.08.2017 N 03-07-08/55630). Если безвозмездно полученное МПЗ, включили во внереализационный доход, то его тоже можно списать в расходы (п. 2 ст. 254, п. 2 ст. 272, пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ).

ФНС: а какова экономическая целесообразность кота?

Буся презрительно посмотрел на спросившего, как будто спросил «А твоя то какая?»

П: вот приказ о назначении Буси на должность дератизатора

ФНС: что простите?,,,

П: дератизатор это мышелов и крысолов. Вот предписание СЭС. Вот докладные от сотрудников на нашествие крыс и мышей. Вот ответ на запрос из Института сельского хозяйства, в котором написано, что наше здание находится в зоне естественного обитания грызунов. Еще вопросы есть?

ФНС: (читает предписание, ответ на запрос и докладные) ... а вот договор на покупку кота, что за цена такая? Это ж можно было лошадь купить.

Буся громко театрально вздохнул и с грустью посмотрел в окно, всем своим видом выражая скорбь по утраченной вере в разумность людей.

П: Буся, помолчи, а?

ФНС: странный у вас кот…

П: что вас смущает в цене? Буся очень породистый. Мы за ним специально ездили на кошачью ферму.

Буся с уважением посмотрел на Петровну, как та развешивала лапшу по ушам проверяющих.

ФНС: так, а вот тут еще документы на питание, на ветеринарное обслуживание, на препараты… тут в месяц получается тысяч 60, вы это серьезно?

П: а что вы хотите? Работа во-первых вредная, во-вторых опасная, в-третьих круглосуточная!

ФНС: (шушукаются) … да у меня зарплата меньше чем у этого кота… смотри морда какая наглая… в суд ведь пойдут… нидайбох выиграют…