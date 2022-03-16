Как передать в ФНС документы для проверки в электронном виде

В ходе проверки налоговая может запросить у организации дополнительные документы. В электронном виде их направить гораздо удобнее, чем копировать, подписывать и везти бумажную версию в ИФНС нарочным.

Расскажем о требованиях к оформлению и порядку представления электронных документов в налоговую.

Какие есть варианты у налогоплательщика в 2022 году?

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 93 НК налогоплательщик вправе представить документы в ФНС одним из следующих способов:

бумажные заверенные ксерокопии — отправить почтой ценным письмом с описью или лично подать в канцелярию инспекции;

в электронной форме ( через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или по ТКС — телекоммуникационным каналам связи ). Если вы уже пользуетесь ЭДО для отправки отчетности — это самый быстрый и удобный способ.

При этом ИП или организация сама выбирает вид обращения (см. письмо ФНС от 25.11.2014 № ЕД-4-2/24315).

Порядок представления документов по требованию налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи установлен приказом ФНС № ЕД-7-2/448@ от 16.07.2020 (ред. от 07.09.2021).

К слову, с 2022 года все требования от налоговой считаются полученными на дату, указанную в квитанции о приеме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью налогоплательщика, но не позднее 6 дней с даты отправления из ИФНС.

Датой получения требования считается дата, указанная в квитанции о приёме, но не позднее 6 дней с даты отправления.

Направление документов через личный кабинет налогоплательщика регламентируется приказом ФНС от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617.

В каком формате отправлять документы в ФНС?

1. Документы с расширением XML, формат которых был разработан налоговой службой. Структура таких данных неизменна для электронного документооборота, поэтому обработка ФНС происходит автоматически. В формате .xml допустимо отправлять только те документы, которые включены в КНД — Классификатор налоговой документации.

В частности, ФНС принимает в электронном виде:

счета-фактуры;

книги покупок и продаж;

журналы выставленных и полученных счетов-фактур;

товарные накладные ТОРГ-12;

акты приемки-сдачи работ (услуг);

УПД.

2. Скан-копии в формате tif, jpg, pdf или png — в таком виде можно отправлять любые документы, даже те, которым не присвоен код КНД.

Но к сканам налоговики тоже предъявляют определенные требования:

черно-белое изображение;

разрешение не менее 150 и не более 300 точек на дюйм;

256 градаций серого цвета или режим 8-bit Grayscale (см. подробней приказ ФНС от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16);

цветные изображения допустимо отсканировать в режиме RGB;

если файл многостраничный, рекомендовано использовать разрешение tiff; при отправке скана на одном листе допускается режим jpeg.

К настройкам яркости и контраста нет особых требований, но документы в любом случае должны быть читабельными, текст четким, без помарок.

Убедитесь, что скан-копия открывается на стандартных платформах ОС — Windows 2000 и далее, особенно это актуально для налогоплательщиков, которые используют в работе iOS (операционку от Apple). А также, что на документе нет запрета на использование и распечатку.

Итак, мы выяснили, что документы в электронном виде можно отправить налоговикам либо в формате xml-файлов, либо в виде скан-копий. Согласно требованиям ФНС, к пакету документов необходимо составить также электронную опись. Ее формат утвержден приказом от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@.

Делис Архив снимет нагрузку с бухгалтеров по поиску и подготовке документов по запросам ИФНС. Просто выберите нужные сканы из электронного архива и прикрепите их к ответу на требование.

Как подписать документы перед отправкой?

Чтобы подтвердить достоверность документов, их электронная версия должна быть заверена усиленной квалифицированной электронной подписью организации или ее представителя (п. 2 ст. 93 НК). Заверенные электронной подписью документы ИФНС должна принять, даже если в тексте скопированного документа нет физической подписи. Об этом говорится в письме ФНС от 24.05.2019 № ЕД-4-2/9885.

Удобнее всего вести электронный документооборот через специальные сервисы для сдачи отчетности. Сегодня обмен цифровыми данными обеспечивают операторы ЭДО в сфере b2g («бизнес-государство»). В таком случае можно быть уверенным, что документы по требованию налоговиков в рамках камеральных и выездных проверок уйдут вовремя, без нарушения сроков, в согласованном формате и подписанные надлежащим образом.

Как электронный архив поможет в ходе налоговой проверки?

Для подготовки и отправки дополнительных документов в рамках налоговой проверки, компания строго ограничена во времени. По запросу ИФНС налогоплательщик должен предоставить данные и пояснения в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования.

Сократить время обработки и облегчить задачу бухгалтеру в данном случае может электронный архив — это своего рода библиотека сканированных копий первичной документации, журналов, книг покупок и продаж. При поступлении запроса от налоговой службы налогоплательщику не нужно искать, подбирать, а затем сканировать и заверять документы. К информации всегда сохраняется удаленный оперативный доступ, и при необходимости ее можно легко выгрузить и переслать налоговикам. А в случае изъятия подлинников, у компании останется доступ к электронным копиям, что позволит поддерживать бизнес-процессы в рабочем состоянии.