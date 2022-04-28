Как заверить копию трудовой книжки в 2022 году: образец

Срок и порядок выдачи копии трудовой книжки

Ст. 62 ТК обязывает работодателя выдать работнику копии документов, связанных с работой, в течение трех рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления.

Копии документов предоставляются на безвозмездной основе и должны быть заверены надлежащим образом.

Если работник выбрал электронный способ ведения трудовой книжки, то тогда по его запросу работодатель должен выдать справку по форме СТД-Р. О том, как правильно заполнить такую справку мы рассказывали в этой статье.

Как правильно подготовить и заверить копию трудовой книжки? Вам нужно откопировать все заполненные страницы документа и поставить заверительную запись на каждой из них.

Правила оформления таких записей, в т. ч. на копиях трудовых книжек, можно найти в национальном стандарте ГОСТ Р 7.0.97-2016, который утвержден приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. По правилам запись может быть сделана чернилами от руки, либо проставлена с помощью готового штампа.

На каждой странице документа, должна стоять запись (штамп) со следующими реквизитами:

надпись «Верно» или «Копия верна»;

сведения о месте, где хранится оригинал документа, например:

« Подлинник документа находится в ООО „Меридиан“ в деле № 7/2021 за 2021 год».

Если номенклатура дел не ведется (как обычно и происходит в небольших компаниях), запись можно видоизменить, как показано в образце ниже.

должность, ФИО и подпись ответственного лица;

дата и печать (при наличии).

На последней странице также нужно проставить дату выдачи копии и надпись «Работает по настоящее время».

Образец последней страницы будет выглядеть так:

Оптимизируйте документооборот в своей компании — доверьте архивную обработку и надежное хранение налоговых, бухгалтерских, кадровых и других документов сервису Делис Архив.

Срок действия копии трудовой книжки

Законодательством срок действия копии трудовой книжки не установлен. Однако структура. которая затребовала копию у вашего сотрудника, может установить такой срок. Например, банки, когда запрашивают пакет документов для выдачи кредита, обычно требуют копию трудовой книжки не старше одного месяца.

Штраф за невыдачу копии трудовой книжки

Нарушение трудового законодательства карается по ст. 5.27 КоАП. За первичное нарушение последует предупреждение или штраф в размере:

от 1 тыс. до 5 тыс. руб . — для ИП или должностного лица;

от 30 тыс. до 50 тыс. руб . — для юридического лица.

За повторное нарушение наказание будет строже:

от 10 тыс. до 20 тыс.руб . — для ИП или должностного лица ( ему также может грозить дисквалификация на срок от 1 до 3 лет );

ему также может грозить дисквалификация на срок от 1 до 3 лет от 50 тыс. до 70 тыс. руб . — для юридического лица.

В 2022 году власти смягчили наказание для субъектов МСП за административные нарушения. В частности, «малышей» запрещено наказывать дважды за одно и то же правонарушение. То есть, если руководителя уже привлекли к ответственности, то штрафовать за это же нарушение саму компанию — неправомерно (закон № 70-ФЗ от 26.03.2022).