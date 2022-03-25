Как выдать сотруднику справку СТД-Р

Справка СТД-Р выдается работнику для подтверждения стажа и факта работы в компании, если он выбрал ведение электронной трудовой книжки вместо бумажной.
Как правильно оформить документ, в каких случаях и в какие сроки предоставлять сотруднику — разъясняем в этой статье.
Что такое справка СТД-Р и в каких случаях она выдается
Справка по форме СТД-Р выдается работодателем в подтверждение трудовой деятельности и стажа конкретного работника.
Предоставление данного документа актуально, если у физического лица отсутствует на предприятии бумажная трудовая книжка, т. е. ранее он выбрал электронный формат хранения сведений.
Напомним, что с 2020 года в обиход вошли электронные трудовые книжки (закон № 439-ФЗ от 16.12.2019). Работники получили право сделать выбор в пользу виртуального или бумажного документа. Согласно ст. 66.1 ТК, компания по желанию самого сотрудника может сформировать информацию о трудовой деятельности и стаже в электронном виде, а затем предоставить ее для обработки и хранения на специальные ресурсы ПФР. Это удобно и надежно для обеих сторон.
Однако в некоторых случаях работнику требуется подтвердить указанные сведения. Например:
- при поиске другой работы или трудоустройстве по совместительству;
- при оформлении кредита, в том числе ипотечного, в банке;
- при выходе на пенсию;
- при оформлении субсидий, социальных пособий, страховых выплат и т. п.
И так как копию бумажной трудовой книжки работнику не сделать, он обратится к работодателю с просьбой о выдаче справки СТД-Р.
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Кому выдавать справку СТД-Р
Организация обязана выдать справку по форме СТД-Р любому трудоустроенному в штат сотруднику, независимо от режима работы. В том числе, документ получат те, что выполняет свои должностные обязанности из дома, ведет деятельность дистанционно или вообще работает по совместительству.
Сроки для предоставления СТД-Р четко оговорены в законе:
- при увольнении сотрудника — в последний рабочий день в компании;
- по запросу работника — в течение 3 рабочих дней.
За просрочку в отношении работодателя наступает ответственность, предусмотренная ст. 5.27. КоАП. Для юридического лица штраф составит до 50 000 рублей.
Аналогичную справку (СТД-ПФР) можно в любой момент заказать на портале Госуслуг, либо получить через центры обслуживания ПФР и МФЦ. Отличается она от СТД-Р тем, что содержит информацию о стаже работника у всех работодателей, начиная со дня оформления трудовой книжки.
Заявление на выдачу СТД-Р
Для выдачи справки СТД-Р работник сначала должен написать заявление на имя руководителя компании. Оно составляется в свободной форме. Но обязательно необходимо указать, в каком виде и по какому адресу (или лично в руки) работодатель должен передать документ.
Образец:
Предприятие обязано отреагировать на запрос в течение 3 рабочих дней. Уклонение от исполнении просьбы сотрудника влечет наложение административных санкций.
Как выдать СТД-Р при увольнении
Для выдачи справки СТД-Р при расторжении трудовых отношений с работником отдельного заявления от него не требуется. На работодателе в любом случае лежит обязанность своевременного представления документа. Это нужно сделать в последний рабочий день увольняемого лица.
При выходе сотрудника в отпуск с последующим увольнением, справку стоит выдать в последний день перед отпуском (ч. 5 ст. 80 ТК).
Если же работник намеренно уклоняется от получения справки или просто забыл про нее, направьте документ почтой заказным письмом с уведомлением. Ответственность за несвоевременную выдачу справки снимается с компании с даты отправки (даже если адресат не явится за получением корреспонденции).
Как оформить справку СТД-Р
Справка составляется по унифицированной форме, утвержденной приказом Минтруда № 23н от 20.01.2020. В этом же документе можно найти инструкцию по заполнению бланка.
Условно СТД-Р можно разделить на 2 части:
- Общая информация о сотруднике и компании (шапка).
- Таблица, в которой непосредственно указываются данные о стаже и трудовой деятельности человека за конкретный период.
Итак, в шапке прописывают:
- ФИО, дату рождения, СНИЛС физлица;
- наименование организации, номер страхователя в ПФР, ИНН, код причины постановки на учет — КПП;
- дату подачи заявления о продолжении ведения трудовой книжки в электронном формате;
- дату письменного запроса физического лица на выдачу СТД-Р.
В табличной части необходимо заполнить следующие графы:
- порядковый номер кадрового события;
- дата, когда оно произошло;
- конкретное название мероприятия (прием на работу, увольнение);
- должность, профессия, специальность, трудовая функция лица, в отношении которого заполняется документ;
- код трудовой функции (с 01.07.2021 заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором занятий);
- причина увольнения (прописывается без сокращений со ссылкой на пункт, часть, статью Трудового кодекса);
- номер и дата приказа, который послужил основанием для кадрового события;
- отметка об отмене записи (делается в случае необходимости).
Образец заполнения табличной части.
Как подписать справку СТД-Р
Справка может быть выдана в электронном виде или на бумажном носителе. Но в обоих случаях она должна быть надлежащим образом заверена.
- Справка на бумаге — подписью генерального директора или доверенного лица с проставлением печати организации (при ее наличии);
- Электронная СТД-Р заверяется квалифицированной подписью уполномоченного лица.
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Допустили ошибку, как исправить
Если в выданной справке СТД-Р была допущена ошибка, можно либо исправить информацию в ней, либо аннулировать.
- Для исправления записи сделайте отметку Х в графе 10 табличной части документа и строкой ниже внесите верные данные.
- Для аннулирования записи (например, удаления информации об увольнении, которого на самом деле не было) просто внесите отметку Х в графу 10 ошибочной строки.
СТД-Р формируется на основе СЗВ-ТД, поэтому убедитесь, прежде всего, что неточность не прокралась оттуда. В таком случае нужно переделать отчет и отправить его снова в ПФР. Если оставить СЗВ-ТД без внимания и скорректировать только саму справку, есть риск расхождения базой Пенсионного фонда.