Ностальгии пост от БухСофт. Бухгалтеры, помните, как раньше работалось? Бумажные журналы-ордера, первичка через копирку...

Как это было...

21 век, электронные сервисы, цифровизация всего и вся. Сейчас бухгалтеры не мыслят свою профессиональную жизнь без компьютеров, программ и прочих современных девайсов и сервисов. Нам в БухСофт уже тоже сложно представить, как мы все работали раньше?

А ведь еще в недалеком прошлом все было иначе. Многие коллеги, история трудового стажа которых тянется с 90-ых годов и ранее, помнят, как все это было.

Понастальгируем, коллеги?

Первичка

Многие бухгалтеры считают составление первички утомительной и нудной процедурой. Это скучно и однообразно — выписывать однотипные акты и формировать на их основании счета-фактуры.

А теперь представьте, как это было раньше...

Слово «выписывать» было применимо в своем прямом смысле. К слову, в 90-ых у счета-фактуры тоже было совсем другое предназначение.

Первичные документы бухгалтеры в буквальном смысле писали. На бумажном бланке, шариковой ручкой. Причем, те документы, которые составляются в нескольких экземплярах, заполняли через копирку.

Поле частого использования несчастная копирка истиралась, и некоторые слова и цифры плохо просматривались. Это как сейчас плохо отсканированный документ или распечатанный на принтере с незаправленным картриджем.

Но если сейчас бледный документ можно легко распечатать повторно одним нажатие кнопки, то раньше бухгалтеру приходилось его заново заполнять вручную.

Впрочем, для заполнения некоторых документов использовали печатную машинку.

Многие помнят, какую внимательность и осторожность надо было проявлять при заполнении платежных поручений. Малейшая помарка — и лыко, мочало, начинай все сначала.

А вот что сохранилось по сей день в части ручного заполнения, так это чековые книжки. Сейчас они потеснены корпоративными картами, но кое-где бухгалтеры еще используют этот инструмент получения наличных и старательно выводят на бланке буквы и цифры.

Теперь первичку можно и вовсе не вносить руками. Достаточно загрузить скан или фото и программа автоматически распознает документ и добавит его. В БухСофт это бесплатный сервис - уже включен в любой тариф программы.

Регистры учета

Сейчас в программе БухСофт можно за секунды сформировать любой отчет, где наглядно представлена вся картина — проводки, обороты, и все в различной комбинации.

Первичная документация разнесена в программе, остальное — дело техники.

Раньше об этом даже не мечтали. Сначала бухгалтер вручную выписывал исходящие документы, заносил данные из них в бумажные регистры (ведомости и журналы-ордера). Туда же заносились данные из входящей первички, которая поступала от поставщиков.

Затем предстояла сложная, но отчасти творческая работа — свести все эти данные «угол на угол». Не всегда все сходилось с первого раза.

Разложив на столе огромные «простыни» журналов-ордеров, бухгалтер старательно раз за разом суммировал цифры на большом калькуляторе, работающем от электричества. К слову, такие калькуляторы появились к началу 90-ых. До этого коллеги обходились обычными счетами.

Иногда, так и не добившись состыковки данных, приходилось открыживать цифры. Если цифр много, такую работу проделывали парами — один бухгалтер диктовал цифры из одной ведомости или журнала, а другой его коллега — отмечал их в другом регистре.

Зато какая радость была, когда досадная ошибка наконец-то найдена и все сошлось!

Венцом всех этих бухгалтерских стараний была главная книга. Порой, чтобы портить ее помарками, данные в нее вносили карандашом и только когда уже составленный на основе книги баланс сходился, эти карандашные записи обводили ручкой.

Налоги

В былые времена у бухгалтеров был один учет, по данным которого составлялся баланс и считались налоги. Никакого Налогового кодекса, налогового учета и прочих «радостей» современности.

Номер инструкции по НДС (39) до сих пор помнят бухгалтеры 90-ых.