Обзор от БухСофт: ТОП-10 рабочих моментов, которые бесят бухгалтеров

Среди людей, далеких от бухгалтерии, бытует мнение, что работа бухгалтера — это ужасно скучно. Ну, нет же?

Уж чего-чего, а скучать бухгалтерам точно не приходится. В общем и целом большинство коллег любят свою профессию. Но это не означает, что все-все в ней им по душе. Как и в любой профессии, здесь есть свои раздражающие моменты.

Мы в БухСофт составили примерный список того, что бухгалтеры в своей работе, мягко говоря, недолюбливают.

1. Требования из ИФНС

Требования, которые порой сыпятся как из рога изобилия, отнимают много времени и нервов. Приходится прерывать текущую работу и заниматься подготовкой документов по запросу и составлением ответов.

В профильных группах коллеги пишут, что уже впору принимать на работу отдельного человека, который будет специализироваться на налоговых требованиях и целыми днями сканировать запрашиваемые документы.

2. Бумажные документы

Кипы бумажной первички, которой завален весь стол — конечно, это раздражает. И это «в мирное время». А в период самоизоляции бумажный вопрос вообще встал ребром. Бухгалтер почти все может делать удаленно, но вот первичка...

Кстати, этот раздражающий фактор вполне можно исключить, перейдя на ЭДО. Многие уже давно это сделали и с удивлением наблюдают за мучениями коллег с бумажными доками. В бухгалтерской программе БухСофт за ЭДО платить не нужно вовсе — сервис включен в годовую подписку.

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Надо отметить, что пандемия и массовый переход на удаленку дали толчок внедрению ЭДО в массы.

Мы, кстати, сделали небольшой опрос — кто уже перешел на ЭДО, а кто еще сомневается. Примите и вы участие в голосовании.

3. Стремление руководства к бездумной оптимизации

Порой директора посещают «гениальные» идеи. Ну и что, что они не вписываются в нормы НК? Тыжбухгалтер, сделай так, чтобы доходы были большие, расходы маленькие, а налогов вообще не было.

Еще один момент недопонимания между директором и главбухом — это несоответствие прибыли в балансе и декларации остатку на расчетном счете. Порой приходится объяснять руководству, почему прибыль есть, а денег нет.

4. Неоднозначность законов

К сожалению, некоторые законодательные нормы прописаны не четко. Каждый трактует их по-своему. После принятия закона к нему выходит еще пачка разъясняющих писем, и хорошо, если они не противоречат друг другу.

5. Частая смена норм и правил

Конечно современные бухгалтеры давно привыкли к тому, что законы меняются чуть ли не в ежедневном режиме. Практически ежедневный мониторинг профильных СМИ, правовых систем и прочих источников свежей профинформации — это часть работы бухгалтера.

Но иногда это раздражает. Нет-нет, да какую-то мелочь упустишь. Вот только была одна трактовка закона, а не успел оглянуться — норма уже поменялась.

Например, СЗВ-ТД сдавали раз в месяц, но власти быстро внесли поправки — и вот уже сдавать эту форму надо с другой периодичностью.

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6. Частая сдача отчетов

Периодичность сдачи СЗВ-М (раз в месяц) ужасно раздражала бухгалтеров. В профсообществах всегда много возмущения по этому поводу. Не успеешь отчитаться за один период, как уже подходит новый срок.

Но, оказалось, это еще были цветочки. Вот тебе, бухгалтер, обязанность по ежедневной сдаче СЗВ-ТД.

Кто-то из коллег, возможно, сейчас возмутится — мол, причем тут бухгалтер? Пусть кадровик сдает этот отчет. Это, кстати, повод для еще одного недовольства главбухов.

7. ККТ при безнале

И хотя норма о применении ККТ в случае безналичных поступлений от физлиц появилась не вчера, бухгалтеры до сих пор не могут это понять и принять. Это кажется им совершенно нелогичным. Приходится часто мониторить банковские выписки, чтобы не пропустить момент, когда нужно пробить чек.

8. Куча непрофильных обязанностей

Про «тыжбухгалтер» уже столько шуток было. Чего только не наваливают на бедных главбухов. Если дело прямо или косвенно связано с бумагами — это к бухгалтеру.

Кадровая отчетность, экологическая, воинский учет, СОУТ, охрана труда, пожарная безопасность, и т. д. и т. п. Стоп, горшочек, не вари...

В БухСофт мы часто получаем обращения от бухгалтеров, которым приходится тащить на своих плечах обязанности кадровика....Поэтому заранее позаботились — разработали и добавили в программу максимальное количество кадровых документов. От трудовых договоров до заявлений МВД по работе с иностранными гражданами.

9. Субсидиарка

Главный бухгалтер конечно должность не рядовая. Но тем не менее это наемный сотрудник, который работает за оклад, а не за долю прибыли. И ключевые решения принимает руководитель/собственник. А отвечать главбуху...

10. Банки

Бухгалтеры недоумевают — банки превратились в жестких контролеров, похлеще налоговой инспекции. Приходится оправдываться, доказывать, что осуществляемый платеж преследует исключительно деловую цель.

Коллеги делятся лайфхаками, как лучше заполнить поле «Назначение платежа», чтобы банк не придрался.

115-ФЗ, Методички ЦБ, угроза неожиданной блокировки счета — все это очень не нравится бухгалтерам. Как и банковские комиссии за перевод денег физлицам. Их размер порой шокирует.

Кстати, тут БухСофт тоже страхует бухгалтеров заранее. Риски блокировки счета банком всегда показываются на главной странице программы. Есть риск — есть предупреждение.

А вас, коллеги, что раздражает в работе?