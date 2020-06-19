Треть российских компаний отказались от господдержки

Предложенные правительством меры они посчитали неэффективными. Наибольшие вопросы вызвала идея отсрочки по кредитам на шесть месяцев и беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников.

Около трети российских компаний отказалось от государственной поддержки. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Бухсофт» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР»), в ходе которого были опрошены представители 3 тыс. компаний.

Отказ они аргументировали неэффективностью, по их мнению, предложенных мер. Наибольшие сомнения у них вызвали автоматическое продление лицензии на год (так считают 16,6%) и отсрочка арендных платежей (13,9%).

Также неэффективными мерами 17,5% опрошенных компаний назвали предложенную отсрочку по кредитам на шесть месяцев, 15,3% — беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников.

Наиболее эффективными мерами поддержки 80% опрошенных назвали предложение по безвозмездным субсидиям на выплаты зарплат сотрудникам (по МРОТ).

46% положительно оценили идею снижения страховых взносов.

В «Актион-МЦФЭР» отметили, что большая часть компаний (64%) так и не смогла претендовать на помощь от государства. Основная причина — компания ведет деятельность в пострадавшей отрасли, но ее код ОКВЭД отсутствует в перечне пострадавших компаний.

В начале апреля правительство утвердило список пострадавших отраслей, в который внесло в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование.

Позже перечень дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов, деятельностью по организации конференций и выставок, а также непродовольственным ретейлом.

В действующей редакции список включает в себя 11 пострадавших отраслей, в каждой указаны один или несколько кодов видов деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Однако, как позже указали в Минэкономразвития, около 200 тыс. компаний не могли получить поддержку, поскольку код ОКВЭД, указанный при регистрации как основной вид деятельности, не соответствовал виду реально осуществляемой деятельности.

25 мая в ведомстве предложили дать малому и среднему бизнесу возможность до 1 июля уточнить код основного вида деятельности, чтобы компания могла претендовать на помощь со стороны государства.

Источник: РБК