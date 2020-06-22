БухСофт приглашает на Всероссийскую онлайн-конференцию для бухгалтеров малого и среднего бизнеса. Участие бесплатное!

Правила работы бухгалтера меняются стремительно. Из-за пандемии поменялось все: правила заполнения и сроки сдачи отчетности, расчеты с сотрудниками, суммы взносов и МРОТ. И это лишь малая часть.

Поменялись и мы с вами — появились страхи и тревога, неуверенность в завтрашнем дне.

БухСофт приглашает вас 7 июля в 10.00 на Всероссийскую онлайн-конференцию бухгалтеров малого и среднего бизнеса.

Участие бесплатное — регистрация открыта. Число мест ограничено.

Вас ждет насыщенная программа с участием чиновников, психологов и ведущих экспертов в области налогов, выплат сотрудникам и отчетности.

Программа мероприятия:

Самкова Надежда, ведущий эксперт-консультант по налогообложению, профессиональный бухгалтер, член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член Палаты налоговых консультантов

Бобров Иван, руководитель направления Зарплата и Кадры. Программа БухСофт

Мужицкая Татьяна, профессиональный психолог, бизнес-тренер

Воробьёва Елена, преподаватель, налоговый консультант, член научно-экспертного совета налоговых консультантов, к.э.н.

Шкловец Иван , заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд)

Ежова Наталья, советник государственной гражданской службы 3-го класса

Залевская Лина, консультант по налогам , бухгалтерии и зарплате, блогер, основатель курсов для бухгалтеров на фрилансе

Во время перерывов Вас ждут приятные сюрпризы от команды БухСофт!

Не пропустите главное мероприятие этого лета — регистрируйтесь прямо сейчас.