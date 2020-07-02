Самоизоляция закончилась. «Бухсофт» спросил, рады ли этому бухгалтеры

Снимаются запреты, возобновляется работа парикмахерских и кафе, вот и бухгалтеры, как ласточки по весне, возвращаются в родные пенаты, то есть в офис, конечно. Есть чем поделиться с коллегами.

Нам стало интересно, как прошла для бухгалтеров самоизоляция и возврат к почти нормальной жизни, поэтому мы поболтали с клиентами, почитали форумы, пробежались по интернету и вот что осознали...

Как бухгалтеры в изоляцию уходили

Наши бухгалтеры, наверняка, тертые калачи и в курсе, как на самом деле уходят бухгалтеры в отпуск или на больничный. Т.е. почти никак. Самоизоляция не стала исключением. Некоторые признаются, что за время так называемого карантина они пахали больше, чем во время работы офлайн.

Но если опытная бухгалтерская братия оказалась более-менее готова к такому повороту, то другие сотрудники — нет. Многие столкнулись с удаленкой впервые и не понимали вообще, как работать и что им за это будет.

«Я отправляю сотрудникам сообщение в 2 часа ночи, и они мне отвечают, шлют документы. Конечно, я на это не рассчитывала, просто надеялась, что послание прочитают утром. Народ боится увольнений, нервничает, поэтому реагирует на запросы молниеносно». Светлана, Москва.

Досталось больше всего кадрам — отчеты в службы занятости, новые правила по больничным, изменения в СЗВ-ТД, переводы и увольнения в период буйства коронавируса. Да еще и директор, уверенный, что государство как легендарный Робин Гуд раздает деньги бедным (т.е. пострадавшим), проверяет счет каждый час и возмущается что транш задерживается.

Хорошо, что у «БухСофт» есть своя классная экспертная поддержка, которая помогала в этот непростой период и отвечала по всем каналам связи — в чате, по телефону и электронной почте, причем по принципу «день в день», это значит что бухгалтеру не нужно было долго ждать ответ. А еще мы сделали целый новостной раздел по коронавирусу на своем сайте.

Удаленка — кому война, кому мать родна

Многим удаленка понравилась. Мы даже составили небольшой рейтинг, почему этот режим оценили бухгалтеры:

Не тратится время на дорогу. Долой пробки и опоздания, долой толкучку в транспорте! Можно чуть больше использовать времени на работу или наоборот — на домашние дела. Правда, бегунам пришлось нелегко без привычных тренировок, зато повезло собаководам. Видели фото того уставшего песика из многоквартирного дома? «Арчи устал, сегодня он погулял 50 раз, потому что дом на карантине!»

Меньше нежелательных контактов. Во-первых, в прямом смысле, в период пандемии изоляция позволила сохранить здоровье свое и близких..Во-вторых, не нужно делить свою ауру с энергетическими вампирами на работе. Мы про того менеджера, что приносит накладные в последний день перед сдачей НДС.

Руководство оценило плюсы удаленной работы . Да-да, наконец, удалось доказать директору, что бухгалтерия « БухСофт» в облаке — это не блажь главбуха, а по-настоящему удобный сервис, в котором есть все для ведения организации — от распознавания накладных до сдачи отчетности.

БухСофт» в облаке Возросла эффективность и оперативность решения задач. Звучит как лозунг из прошлого, но это правда. На самоизоляции электронный документооборот заиграл новыми красками. Мы уже рассказывали , насколько удобен в использовании ЭДО и что в июле вас ждет приятный сюрприз.

При этом нашлись противники работы дома. Работодателям показалось, что сотрудники слишком расслабились и дисциплина труда упала, правда они же признают, что открыли для себя новые горизонты — торговлю через интернет, доставку, дистанционные услуги. Мы предложили таким бизнесменам взять онлайн-кассу в аренду (иногда так можно).

Впитываем японский менталитет: пока работает шеф — работают все

Отчасти это действительно так, в Японии принято уважительное отношение к начальству и уйти раньше — это нарушение всех мыслимых правил. Правда, не учитывается, почему именно начальник задержался — раскладывает на компьютере пасьянс или вправду занят делами фирмы.

« Начальство решило, что раз я дома, то ничем не занимаюсь, а мой рабочий день автоматически стал безразмерным. Звучит противоречиво, но такова логика нашего главбуха. Позвонить в 23.00 потому, что к утру нужен товарный отчет или в 7 утра потребовать счет и акт на услуги — норма» . Татьяна, бухгалтер на удаленке.

Мы уверены, что руководитель Татьяны ничего плохого не хотела, просто заработалась. Советуем почаще пользоваться календарем бухгалтера в сервисе «БухСофт». Мы предусмотрели в нем не только напоминания о сроках сдачи отчетности или уплаты налогов (они менялись в этом году с астрономической скоростью), но и возможность поставить в график любые события, о которых надо напомнить заранее.

Коллективные отношения

Неумолимая статистика говорит, что отношения в рабочих коллективах за время самоизоляции здорово испортились. Например, информационное агентство ТАСС публикует такие цифры:

49% сотрудников столкнулись с конфликтными ситуациями во время работы из дома

28% уволили бы своего начальника, если бы могли

45% владельцев или руководителей бизнеса признаются, что повышают голос на подчиненных и не могут сдержать эмоции

36% респондентов,опрошенных порталом HeadHunter, готовы расстаться со своей нынешней работой и искать новую. В основном, причиной разногласий становятся отсутствие налаженной связи и несовершенство технологий. Поэтому многопользовательский режим и работа в облачном сервисе от «БухСофт» так важны — в одной программе работают все участники процесса и никто не зависит от возможностей домашнего оборудования.

Между прочим, для некоторых работа на дому стала настоящим прорывом в карьере. Освоение нового ПО, самообучение, курсы, лекции, семинары помогли бухгалтерам вырасти профессионально, уйти на фриланс или расширить свое дело.

Расставание с привычной работой в офисе пройдет веселее, если мы скажем, что все нажитое непосильным трудом можно перенести из «коробочной» версии 1С в облако. Хотите попробовать — оставляйте заявку на подключение демодоступа на нашем сайте.

Маски-шоу

После окончания режима изоляции бухгалтера возвращаются к себе в кабинеты, покидая уютные кресла и диваны. Не для всех этот период проходит гладко. Непросто приходится труженикам бухгалтерии в медучреждениях.

«Работаю в городской больнице бухгалтером, в кабинете 4 рабочих места. Обязаны ли сотрудники бухгалтерии находиться весь рабочий день в маске и перчатках?», — задает вопрос Анна на сайте Роструда.

Внятного ответа на вопрос не получилось, только ссылки на рекомендации Роспотребнадзора и предложение обратиться к нему за разъяснениями. В рекомендациях предусмотрено ношение масок на рабочих местах, в некоторых случаях и перчаток. При этом есть специальные положения для отдельных видов деятельности (например, торговли или салонов красоты). Правда, про бухгалтеров там ни слова.

У Анны, кстати, проблема усугубилась, почти в то же время она задает вопрос о составлении работодателем акта о нахождении на рабочем месте без СИЗ (хотя все время их носила).

Расскажите, как у вас происходит возвращение к офисной жизни. Требует ли от вас работодатель ношения масок и перчаток?