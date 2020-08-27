НДФЛ по отпускным и больничным в августе: срок уплаты и порядок формирования платежек на примере БухСофт

Не забудьте до 31 августа перечислить в бюджет НДФЛ по отпускам и больничным!

Срок уплаты НДФЛ по отпускным и больничным

В последний день месяца необходимо уплатить в бюджет НДФЛ, удержанный с отпусков и больничных. Если это выходной и праздник, то выплата переносится на ближайший рабочий день.

С календарем бухгалтера в программе БухСофт вы никогда не пропустите сроки уплаты налогов или подачи отчетности.

Таким образом, крайний срок перечисления НДФЛ с отпускных и больничных, выданных в августе 2020 года — 31 августа 2020.

Обратите внимание, что при перечислении НДФЛ с зарплаты, отпускных и больничных оформляются отдельные платежки, так как сроки уплаты налога с данных выплат разные.

Оплачивать взносы и НДФЛ — удобно в бухгалтерской программе БухСофт

Уплачивать НДФЛ и другие налоги и взносы удобно в БухСофт. Активируйте гостевой доступ и сформируйте платежку по НДФЛ бесплатно.

Как оплатить НДФЛ в БухСофт за 3 шага

Шаг 1

Перейдите в раздел Налоги и взносы, во вкладку Уплата (1). Здесь за указанный период (2) видны начисления (3) и долг на конец (4) по налогам и взносам.

Шаг 2

Чтобы сформировать платежку по НДФЛ, перейдите во вкладку, соответствующую этому налогу (5), встаньте курсором на месяце, за который нужно сделать оплату (6), и нажмите кнопку «Добавить платеж» (7).

Шаг 3

В форме платежа проверьте реквизиты и сумму, при необходимости внесите изменения, и нажмите кнопку «Сохранить» (8).

После этого платежка (9) появится в реестре платежей и ее можно будет выгрузить для отправки в банк-клиент.

Как в бухСофт выгрузить файл с платежкой за 4 клика

Чтобы выгрузить файл с платежкой:

зайдите в раздел Бухгалтерия нажмите на ссылку Банк

выделите нужную платежку нажмите кнопку Экспорт

После этого платежка будет выгружена в файл текстового формата.