Неотгулянные отпуска сотрудников стали еще опаснее

Конституционный суд поставил точку в споре о том, положена ли работнику компенсация за все неотгулянные отпуска. Придется оплачивать весь период. Даже за несколько лет.

В бухгалтерской программе БухСофт встроен удобный онлайн-калькулятор — за считанные минуты бухгалтер сможет увидеть, сколько дней отпуска осталось по каждому сотруднику. Проверьте прямо сейчас.

Чтобы получить данные — достаточно заполнить дату приема на работу и указать количество дней, которые сотрудник отгулял. Все готово — дни оставшегося отпуска калькулятор покажет на экране.

Если у сотрудников накопились отпуска — в БухСофт вы можете сразу проверить сумму компенсации при увольнении или подготовить и распечатать комплект документов для отпуска совершенно бесплатно.