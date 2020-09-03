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БухСофт

Неотгулянные отпуска сотрудников стали еще опаснее

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Конституционный суд поставил точку в споре о том, положена ли работнику компенсация за все неотгулянные отпуска. Придется оплачивать весь период. Даже за несколько лет.

В бухгалтерской программе БухСофт встроен удобный онлайн-калькулятор — за считанные минуты бухгалтер сможет увидеть, сколько дней отпуска осталось по каждому сотруднику. Проверьте прямо сейчас.

Проверить онлайн в БухСофт

Чтобы получить данные — достаточно заполнить дату приема на работу и указать количество дней, которые сотрудник отгулял. Все готово — дни оставшегося отпуска калькулятор покажет на экране.

Если у сотрудников накопились отпуска — в БухСофт вы можете сразу проверить сумму компенсации при увольнении или подготовить и распечатать комплект документов для отпуска совершенно бесплатно.

 

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БухСофт

БухСофт - бухгалтерская программа для бухгалтера малого бизнеса с круглосуточной экспертной поддержкой. При оформлении годовой подписки на БухСофт бухгалтер обеспечен всем необходимым в работе. Мы за честную стоимость, без доплат и скрытых платежей. Все включено: Обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера: ничего не слетает и не нужно вызывать программиста Никаких скрытых доплат: многопользовательский режим, сервисы проверка контрагентов, справочная система и распознавание первичных документов уже включены в стоимость Отвечаем сразу, в день обращения: по техническим и бухгалтерским вопросам

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