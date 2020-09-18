Минтруд решил изменить Трудовой кодекс. Опять. Эксперты БухСофт готовы

На прошлой неделе Минтруд опубликовал проект закона с поправками в Трудовой кодекс. Надо сказать, что редкий читатель доплывет даже до середины текста этого проекта. Документ состоит из перечисления того, что и так давно есть в Трудовом кодексе, просто это не было названо обязательными требованиями. Так, в новой статье 351.8 перечисляются все требования, которые установлены ТК в части приема на работу, увольнения, порядка оплаты труда и всего остального трудового законодательства аж на 47 страницах!

То ли еще будет

2020 год вообще оказался урожайным на изменения и трудовое законодательство не исключение, но БухСофт всегда готов к переменам.

Так с 13 августа действует новый порядок расчетов с работниками при ликвидации и сокращении штата. Мало того, что процедура сама по себе бюрократизирована, так еще и вариантов выплат стало больше. Разрешено выплачивать либо ежемесячное пособие, либо разовую компенсацию (это ускорит процесс ликвидации, т.к. до момента полного расчета с работниками прекратить существование организации нельзя).

Программа БухСофт автоматически заполнит документы при увольнении, при этом они будут полностью соответствовать требованиям Роструда и учитывать специфику работы фирмы или предпринимателя. А также покажет правильную формулировку для записи в трудовой книжке.

Законопроект по внесению изменений в части дистанционной работы (в первом чтении он принят, нам даже намекают, что из главы 49.1 ТК может получиться целый новый раздел). В части удаленки и дистанционного персонала вообще приходится быть начеку. Сейчас много разговоров о второй волне пандемии, а значит те, кто уже вернулся к работе в офисах, будут вынуждены вновь перейти к режиму работы на дому.

Кстати, БухСофт во время периода самоизоляции обеспечил своим пользователям качественную поддержку, ведь эксперты смогли оперативно настроить программу для организации дистанционной работы и добавили в программу БухСофт образцы необходимых локальных документов на время пандемии.

Приказ о введении режима повышенной готовности — необходим для обоснования профилактических мероприятий и расходов на них.

Шаблон приказа доступен в программе БухСофт в разделе «Зарплата» / «Сотрудники» / кнопка «Скачать».

Перевод на удаленную работу — необходимо заявления сотрудника, приказ о переводе на удаленную работу и доп. соглашение.

Все образцы документов были оперативно разработаны и добавлены в бухгалтерскую программу БухСофт.

Кстати! В марте БухСофт открыл программу до конца апреля для всех. Бухгалтеры смогли подготовить отчетность онлайн абсолютно бесплатно, а сейчас можно спокойно оформить бесплатный доступ к БухСофт на 2 недели.

Рассматривается проект о введении электронного документооборота с персоналом (например, подача и принятие заявлений, заключение трудового договора и т.д.). У БухСофт в стоимость уже входит ЭДО, а как нам прокомментировала руководитель продукта Елена Новикова:

«Мы следим за ситуацией. Для нас новшества и быть одними из первых — уже вошло в привычку. Так было и с электронными трудовыми, когда мы состояли в экспертной группе пилотного проекта, так и тут будем на передовых по ЭДО с персоналом. Нашим Клиентам мы всегда оперативно помогаем в чате и по телефону — без ограничения количества обращений.»

Про новые оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации, будущих всероссийских «прямых выплатах» от ФСС, временном алгоритме начисления больничных в связи с пандемией уже мало кто не слышал. И определенно у большинства бухгалтеров голова разрывается от запутанных рекомендаций и разъяснений.

И здесь специалисты БухСофт могут помочь. К примеру, в программе реализован сервис для проверки расчета больничного листа, учитывающий все последние изменения законодательства. Чтобы понять, не допустили ли вы ошибок в расчете, достаточно пройти 4 простых шага:

Шаг 1. Внести реквизиты листка нетрудоспособности

Шаг 2. Отразить информацию о стаже

Шаг 3. Зафиксировать данные о заработке

Шаг 4. Все, можно переходить к разделу с итоговыми исчислениями пособия по временной нетрудоспособности

Расчет можно распечатать, чтобы приложить к больничному для проверки ФСС или выдать сотруднику. Через БухСофт Онлайн также можно проверить подлинность листка нетрудоспособности.

Работайте с кадровыми документами в программе БухСофт. Программа автоматически сформирует и выведет на печать всю необходимую кадровую документацию, а также рассчитает зарплату для любой системы, больничные, отпускные и заполнит отчетность.

Бухгалтеру сложно самостоятельно следить за всеми изменениями — только вводится в действие одно и тут же появляется другое. Можно конечно подписаться на все бухгалтерские новостные ленты, сидеть по полдня в интернете, но мы предлагаем другой вариант — Бухсофт Онлайн. Всегда актуальные документы, автоматическая проверка отчетности, организованный ЭДО и другие полезные сервисы.