Новый МРОТ: инструкция и образцы документов для бухгалтера

В Москве с 1 октября 2020 года минимальная зарплата вырастет на 166 рублей и составит 20 361 рубль. А с 1 января 2021 года МРОТ вырастет по всей стране. Из-за нового минимума придется повысить зарплаты, внести изменения в трудовые договоры и поменять расчет отпускных и пособий.

В бухгалтерской программе БухСофт повышение зарплаты до МРОТ займет считанные минуты. Сделать это можно как списком всем сотрудникам, так и по отдельности каждому. Просто следуйте синим подсказкам от экспертов БухСофт.

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