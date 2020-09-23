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БухСофт

Новый МРОТ: инструкция и образцы документов для бухгалтера

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В Москве с 1 октября 2020 года минимальная зарплата вырастет на 166 рублей и составит 20 361 рубль. А с 1 января 2021 года МРОТ вырастет по всей стране. Из-за нового минимума придется повысить зарплаты, внести изменения в трудовые договоры и поменять расчет отпускных и пособий.

В бухгалтерской программе БухСофт повышение зарплаты до МРОТ займет считанные минуты. Сделать это можно как списком всем сотрудникам, так и по отдельности каждому. Просто следуйте синим подсказкам от экспертов БухСофт.

Проиндексировать зарплату

Эксперты БухСофт уже подготовили все образцы необходимых документов — они добавлены в программу и весь пакет формируется автоматически.

Проиндексировать зарплату

 

 

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