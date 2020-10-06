В октябре БухСофт отчетность перешла на усиленную электронную подпись. Разбираемся: зачем это нужно?

Отправка отчетности БухСофт с октября перешла на усиленную электронную подпись — Крипто Про. А до 15 октября все клиенты сервиса БухСофт отчетность могут получить в подарок смартфон.

Руководитель продуктов БухСофт Елена Новикова рассказала нам, чем сервис БухСофт отчетность стал лучше для бухгалтеров.

Елена, в чем преимущества усиленной подписи Крипто Про?

Во-первых, это безопасность. Крипто Про невозможно скомпрометировать, а владелец подписи полностью контролирует процесс в мобильном приложении. Подписать документ можно в любое время и в любом месте, где есть интернет.

Ну, а во-вторых, это удобно. Усиленная ЭП позволяет работать с направлением ЭЛН (электронные листки нетрудоспособности). Также для новых ЭЦП будут доступны:

автосверка с налоговой (в 4 квартале 2020 г),

подпись будет подходить для портала Госуслуги и Работа.ру (март 2021 г),

направление РПН,

подпись заявления на продление действующей ЭЦП.

А направление ЭЛН поддерживается в вашем сервисе БухСофт отчетность?

Да, конечно — мы уже готовы принимать и отправлять электронные больничные в ФСС. Весь необходимый функционал доступен клиентам сервиса БухСофт отчетность, а также клиентам онлайн-бухгалтерии БухСофт, в тарифе Комфорт.

Работа с ЭЛН обязательна для всех бухгалтеров? Все должны перейти на работу с электронными больничными листками?

С 1 января начинает действовать пилотный проект в Москве и Санкт-Петербурге. Пилотный проект предполагает заполнение внушительных реестров в электронном виде (до 50 граф). Если направление ЭЛН не подключено, то бухгалтеру придется вручную из бумажного больничного все данные переносить в реестр. Если бухгалтер себя любит, то подключает направление ЭЛН и получает данные в электронном виде.