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БухСофт

В октябре БухСофт отчетность перешла на усиленную электронную подпись. Разбираемся: зачем это нужно?

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Отправка отчетности БухСофт с октября перешла на усиленную электронную подпись — Крипто Про. А до 15 октября все клиенты сервиса БухСофт отчетность могут получить в подарок смартфон.

Подробнее об акции

Руководитель продуктов БухСофт Елена Новикова рассказала нам, чем сервис БухСофт отчетность стал лучше для бухгалтеров.

  • Елена, в чем преимущества усиленной подписи Крипто Про?

Во-первых, это безопасность. Крипто Про невозможно скомпрометировать, а владелец подписи полностью контролирует процесс в мобильном приложении. Подписать документ можно в любое время и в любом месте, где есть интернет.

Ну, а во-вторых, это удобно. Усиленная ЭП позволяет работать с направлением ЭЛН (электронные листки нетрудоспособности). Также для новых ЭЦП будут доступны:

  • автосверка с налоговой (в 4 квартале 2020 г),
  • подпись будет подходить для портала Госуслуги и Работа.ру (март 2021 г),
  • направление РПН,
  • подпись заявления на продление действующей ЭЦП.
  • А направление ЭЛН поддерживается в вашем сервисе БухСофт отчетность?

Да, конечно — мы уже готовы принимать и отправлять электронные больничные в ФСС. Весь необходимый функционал доступен клиентам сервиса БухСофт отчетность, а также клиентам онлайн-бухгалтерии БухСофт, в тарифе Комфорт.

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  • Работа с ЭЛН обязательна для всех бухгалтеров? Все должны перейти на работу с электронными больничными листками?

С 1 января начинает действовать пилотный проект в Москве и Санкт-Петербурге. Пилотный проект предполагает заполнение внушительных реестров в электронном виде (до 50 граф). Если направление ЭЛН не подключено, то бухгалтеру придется вручную из бумажного больничного все данные переносить в реестр. Если бухгалтер себя любит, то подключает направление ЭЛН и получает данные в электронном виде.

Бухсофт электронная цифровая подпись ЭДО
БухСофт

БухСофт - бухгалтерская программа для бухгалтера малого бизнеса с круглосуточной экспертной поддержкой. При оформлении годовой подписки на БухСофт бухгалтер обеспечен всем необходимым в работе. Мы за честную стоимость, без доплат и скрытых платежей. Все включено: Обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера: ничего не слетает и не нужно вызывать программиста Никаких скрытых доплат: многопользовательский режим, сервисы проверка контрагентов, справочная система и распознавание первичных документов уже включены в стоимость Отвечаем сразу, в день обращения: по техническим и бухгалтерским вопросам

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