Достали! БухСофт рассказывает об абсурдных, порой незаконных и откровенно глупых требованиях налоговиков

Требований много не бывает — это практически девиз налоговых инспекций по всей России. Но последнее время на «Клерке» появляется необычно много новостей о том, что налогоплательщиков забрасывают не просто привычными запросами, но и весьма странными и даже нелепыми.

Мы решили обсудить ситуацию с Еленой Новиковой — руководителем продуктов БухСофт, и узнать — много ли в поддержке пользователей БухСофт вопросов на эту тему?

Елена, добрый день, часто ли вашей поддержке приходится сталкиваться с вопросами о полученных от налоговой требованиях, нам вот на «Клерке» читатели постоянно рассказывают невероятные истории о письмах из налоговой?

Да, помимо вопросов, связанных непосредственно с работой нашего сервиса, бухгалтерским учетом и отчетами, мы получаем много вопросов от бухгалтеров по поводу требований ФНС. В основном конечно касающихся сверки отчетности или встречных проверок.

С какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться?

Хитом можно назвать регулярные запросы о несовпадении сведений между отчетами. Например между РСВ и 6-НДФЛ или декларациями по НДС и прибыли.

Т.е. ФНС проводит проверку контрольных соотношений, видит несовпадения и просит их пояснить? Но ведь это нормально... или нет?

Не всегда, да и регулярность таких требований раздражает и попросту мешает работать, зачастую бухгалтеры с нашей помощью готовят стандартные шаблоны ответов, меняя в них при необходимости только суммы и даты. Но при этом бывают и другие ситуации. БухСофт, перед отправкой отчетности, в автоматизированном режиме проверяет ее , в том числе на соответствие контрольным соотношениям и при наличии расхождений сообщает о них пользователю. Поэтому отправить отчет с нарушенными соотношениями случайно не получится, это можно делать только принудительно. Иногда пользователи игнорируют сообщения системы и отправляют действительно ошибочные расчеты. Но в основном расхождения, о которых спрашивают инспекции, вполне объяснимые. К примеру, если организация реализует товары облагаемые и не облагаемые НДС или передавала товары (оказывала услуги) безвозмездно появляется разница между базами и это налоговиков сразу настораживает.

Какие еще ситуации можете вспомнить, есть клиенты, которых налоговики уже в конец достали, не зря же мы выбрали такую тему для беседы?

У одной клиентки запросили огромный перечень документов. Шла встречная проверка и, так уж вышло, не по одному контрагенту, а сразу по нескольким. Масса накладных, счет-фактур, договоров и т.д.. Запрашивали дополнительные документы. У клиентки уже опускались руки — было понятно, что не удастся соблюсти установленные сроки, а она, к тому же, работала на этом месте недавно и очень переживала за результат. Нам пришлось приложить усилия, чтобы человек не сидел ночами на работе подготавливая ответ на запрос. Мы помогли составить ходатайство на отсрочку на предоставление части документации. Повезло в том, что с одним из контрагентов был организован ЭДО. Специалисты поддержки объяснили бухгалтеру как делать выборку документов в программе и переслать их в ИФНС вместе со скан-копиями договоров и прочих документов. Пока налоговики проверяли одного контрагента, мы помогли со сбором других данных.

Пройдите опрос — а как часто вам приходят требования?

Здорово, хорошо, что вы смогли помочь. Наверное проверка тоже касалась НДС?

Да, этот налог подвергается пристальному вниманию.

Наши подписчики рассказывают, что АСК НДС еще та шалунья — сама рассылает требования. Вот такие, например, где стоят две противоречивые статьи НК:

Да, смысл программы конечно и был в автоматизации многих процессов. Но формирование системой требований действительно оставляет желать лучшего. Хотя мы понимаем, что отговорка инспекторов «это программа сама вам прислала» не оправдание. Иногда полученные нашими клиентами запросы носят противоречивый характер или вообще в письме не конкретизирован контрагент, по которому нужно представить документы.

О, вот и до абсурдных требований мы дошли. Бывали такие в практике вашей поддержки?

Сейчас очень активно запрашивают информацию у фирм, которые получили отсрочки и льготы по налогам и взносам, даже счета блокируют, при том, что у налогоплательщиков имеется реальное право на отсрочки. Требуют пояснения низкой налоговой нагрузки. И это в то время, когда малый бизнес, серьезно пострадал от пандемии и продолжает терять прибыль. Я считаю это и есть абсурдные требования. Хотя иногда они приходят в виде обычных писем.

Наверное и о МРОТ не забывают?

Конечно, это тоже одна из больных тем. Присылают запросы нашим пользователям, причем регулярно — каждый квартал. Стоит отправить отчетность по сотрудникам и оперативно прилетает письмо.

Нам вот клерковчане рассказывают, что минимальную зарплату сравнивают далеко не с федеральным или региональным «нормативом», а со среднеотраслевым уровнем в регионе, который далек от реальности?

Верно. Зачастую среднеотраслевая зарплата это та же средняя температура по больнице. К примеру, в строительной сфере может быть указана СЗП ( средняя заработная плата — примечание редакции ) — 50000 рублей. Но мы то понимаем — есть топ-менеджмент, руководство, а есть подсобные рабочие. Сомневаюсь, что мы найдем подсобника с оплатой 50 тысяч в месяц, особенно в регионах. Кстати, налоговики сравнивают зарплату не только с МРОТ или отраслевым уровнем . Вы можете получить требование объяснить, почему заработок работников ниже, например, прожиточного минимума по России или региону, где работает фирма. И это не редкость. Именно поэтому в нашей программе средний доход работников проверяется сразу по всем направлениям : федеральный и региональный МРОТ, среднеотраслевой зарплатой в регионе, федеральный и региональный прожиточный минимум и т. д. Если показатель компании ниже нормы мы предупредим об этом. Заодно и подскажем как объяснить низкую зарплату объективными причинами.

На заметку! Если трудовая инспекция наметила проверку организации — бухгалтер узнает это первым. На главной странице программы БухСофт данные о зарплатной комиссии обновляются автоматически. Если клиент только купил программу и не начал вести учет — для анализа достаточно загрузить 2-НДФЛ.

И как поступать в таком случае работодателю, что советует ваша поддержка? Может стоит просто увеличить зарплату?

Наши специалисты рекомендуют оперировать буквой закона. Существует установленный федеральный минимальный размер оплаты труда, есть региональные соглашения, только они юридически имеют силу. Поэтому мы ищем соответствующую информацию в регионе нахождения нашего пользователя (ИП или организации) и сообщаем на основании какого нормативного акта и какой уровень минимальной зарплаты в нем установлен. Затем помогаем подготовить соответствующий ответ налоговому органу. Бывают и такие ситуации (особенно они были и, видимо, будут актуальны в период самоизоляции и работы на удаленке) — работники брали отпуска за свой счет, выходили на работу неполное время, размер заработка снижался и для ФНС это было как красная тряпка для быка — сразу шли запросы, почему сотрудники числятся, а начислений нет или они ниже МРОТ. И тут тоже приходилось помогать нашим клиентам — успокаивать, объяснять, что они ничего не нарушили, несмотря на грозные послания.

Помогало?

Конечно, что может ФНС официально противопоставить законодательству РФ, которое сама же требует соблюдать? Но в следующем квартале наверняка снова придут те же запросы. Их штампуют по одним и тем же шаблонам. Это круговорот бухгалтерской жизни.

Поэтому мы решили предлагать пользователям уже готовые ответы на стандартные запросы налоговиков. Вы получили шаблонное требование, выбрали подходящий шаблонный ответ и сформировали его в программе. Пока этот функционал в разработке. Но в ближайшее время мы предоставим его пользователям.

Уверены, бухгалтеры от такой карусели с удовольствием бы отказались. А с незаконными требованиями приходилось сталкиваться?

Бывало, но не часто.

А с чем были связаны, если не секрет?

Запрашивали излишние документы, документы, представленные ранее в рамках проверок, присылали требования о предоставлении документов вместо того, чтобы потребовать пояснений или уточнений (это речь о камеральной проверке декларации — пункт 3 статьи 88 НК), даже сроки направления запросов нарушали. В каждом таком случае, когда пользователь БухСофт Онлайн обращается в поддержку, мы стараемся помочь. Хотя это уже юридические вопросы. Но если видим нарушение — рекомендуем клиенту составить отказ со ссылкой на норму закона.

Вот тут в КУБе жаловались , что налоговики просят присылать РСВ с нулями, мол обновленная программа выдает ошибку при проверке отчета, вам пришлось столкнуться с такими запросами, что вы бы посоветовали нашим читателям — какое направление, фигурально выражаясь, придать инспектору в ответ на такой запрос?

тут в КУБе жаловались Ну для начала не срываться — надо помнить, что инспекторы тоже люди и зачастую от недоработок программы страдают и сами. Если возникает конфликт — решать его надо в рамках правового поля. Я бы посоветовала отправить письменный ответ со ссылкой на инструкцию. Если отчет составлен в соответствии с ней, то налогоплательщику нечего опасаться.

Опрос:

А как ваша поддержка выдерживает конфликтных или очень надоедливых пользователей. Из тех, что потом сняться, наверное, вашим операторам в ночных кошмарах?

Клиент всегда прав — это банально, но так и есть. Наши эксперты-консультанты понимают, что бухгалтерам приходится решать ежедневно множество задач, не все из которых их радуют, поэтому даже если клиент не может совладать со своими чувствами мы стараемся его успокоить, выяснить причину проблемы и помочь.

Тем более все наши эксперты — в прошлом практикующие бухгалтеры. И они, очень часто, проживают ситуацию клиента, как свою.

Успокаиваем, выслушиваем и помогаем. Конечно краеугольные камни круглосуточной поддержки — доброжелательность, внимание и профессионализм. Разве обратится пользователь в поддержку, где его неверно проконсультировали или нагрубили? Нет, естественно. Поэтому БухСофт ответственно подходит к выбору операторов и конечно они не просто люди с улицы. Это специалисты в области бухгалтерского учета и налогообложения. А значит и сами знают, насколько сложна работа бухгалтера.