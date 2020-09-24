Требования от налоговиков по неправильно заполненным нулевым РСВ. Им надо с ноликами

Налоговики закидывают требованиями из-за неправильно заполненных нулевых РСВ. Причем, это происходит повсеместно.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«З — злость (почти триллер) На моих клиентов — нулевиков — посыпались массовые требования из ИФНС, вернее, уведомления о вызове налогоплательщика «для дачи пояснений по вопросу: представление пояснений или внесение исправлений в налоговую декларацию в связи с выявлением камеральной налоговой проверкой в налоговой декларации (расчете) противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах страховых взносов в 1кв. 2020г.» .

Повторюсь — нулевые РСВ. Припоминаю, до этого были звонки из ИФНС, мол у вас неправильный РСВ, пересдайте. Как нулевой РСВ может быть неправильным? И почему вы тогда приняли его, раз он не правильный ? Ответ: у вас не заполнены все разделы и приложения. Я их просто послала. Идите, читайте инструкцию

*** Форма расчета по страховым взносам начиная с 1 квартала 2020 года применяется новая — из приказа ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@

*** Особенностей у оформления нулевого РСВ немного. Заполнить в нем нужно только обязательные для сдачи листы. Согласно порядку заполнения новой формы это (см. письмо Минфина от 09.10.2019 № 03-15-05/77364): титульный лист; раздел 1 с указанием в поле «Тип плательщика» кода 2 — без приложений к нему; раздел 3 с нулями и прочерками (не обязательно).

Инспектор: У нас была проверка, в Управлении, сказали, надо сдать все приложения к разделу 1 с нулями.

Я: Я не собираюсь вручную сидеть рисовать нули, если сама форма в Контуре этого не делает.

Инспектор: значит у вас программа неправильная.

Я: вот телефон техподдержки Контура, можете это им сказать.

Инспектор позвонил, и кто то ему на том конце ответил, что да. при желании возможно вручную добавить разделы и вписать в них нули. В ответ на это я позвонила в Контур и оторвалась на них, мол раз вы такие умные — почему сами сразу не пририсовали автоматически эти нули? Ах нет такого в инструкции? Тогда почему такой ответ и не дали инспектору?

В общем, разругалась и с инспектором и с техподдержкой Контура. Инспектор пообещал пожаловаться на меня маме, т.е. в Управление, я ему пожелала удачи. Однако остальные инспекции звонить не стали, а просто закидали требованиями.

То есть, по всем нулевым компаниям надо пересдать РСВ за 1 и 2 кв 2020 г, добавив вручную все разделы. Иначе директорам придется идти на поклон к инспекторам.

Это только в КБР такая дуристика, или другие регионы тоже достают?

Сижу думаю, что сделать. Кому мне, в свою очередь, пожаловаться на Управление? Может, сделать это в вежливой форме, предложить Минфину купить у меня трехдневный семинар для обучения налоговых инспекторов особенностям заполнения нулевой формы РСВ за 2020 г.?«.

А вот что в комментариях написали:

«Летом было такое — нулевка, сдала значимые листы. Требование выкатили, переслала. Теперь сдаю ВСЕ листы. Москва».

Или:

«Меня уже на допрос по нулевке вызывали, а потом про КОВИД вспомнили и передумали, отправив вопросы допроса по СБИС».

Вот еще:

«Красноярск. Нам по двум пришло, хотя нулевок больше. Инспектор объяснил, что после их обновления выдает ошибки, если нет третьего раздела».

И:

«У меня Зеленоград запросил такое еще в мае, отправила молча».

А у кого-то без проблем:

«У меня одна нулевка в Красногорске, отчёты формирую и сдаю в Контуре, пока все гладко».

Советуют:

«А, может, им ответы на требования отправить — о том, что заполнены в соответствии с инструкцией?».

Автор пишет:

«Отправила в пять инспекций инструкцию:-). Посмотрим на реакцию».

А еще предположение высказали:

«Мне кажется, что тут дело не в заполнении отчета а в „неначислении ЗП“. Вот и вызывают директоров, и просят платить ЗП и взносы».

Ну да, и президент вчера сказал зарплату поднимать, а то целый триллион же в экономику государство отдало.