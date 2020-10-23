Когда бухгалтер еще и кадровик: эксперты БухСофт приглашают на бесплатный вебинар

В небольших компаниях бухгалтер нередко не только занимается налогами, но и ведет кадровый учет. Однако профессии кадровика требует обширных знаний и умений. И выполняет эту сложную работу даже самый старательный бухгалтер поверхностно, невольно ошибаясь. Если это ваш случай — эксперты БухСофт приглашают вас принять участие в бесплатном вебинаре.

Тема: «Ключевые изменения в ТК и переход на электронные трудовые»

Лекторы:

Андреева Валентина Ивановна, ведущий специалист в области документационного обеспечения, к.и.н. Профессор кафедры трудового права Российской академии правосудия при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ.

Бобров Иван. Руководитель направления зарплата и кадры, бухгалтерская программа БухСофт.

Программа вебинара

Изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве в 2020 г. и с 2021 г.

Новые нормы по применению дистанционных форм работы.

Постоянная, временная и комбинированная дистанционная работа.

Особенности оформления условия о дистанционной работе в трудовом договоре.

Учет рабочего времени и оплата труда при дистанционной работе.

Новый документооборот в кадровой службе — переход к цифровым технологиям.

Поэтапный переход к электронному документообороту.

Необходимые условия для отказа от документов на бумажных носителях.

Эксперимент по переходу на электронные документы в кадровой службе.

Новая система надзора и контроля в сфере трудовых отношений.

Регуляторная «гильотина».

Соблюдение обязательных требований в сфере трудовых отношений.

Изменение законодательства о проведении проверок.

Новые сроки хранения кадровых документов: новый перечень со сроками хранения.

МРОТ по новым правилам: что изменить в штатном расписании и других документах.

Как сейчас расторгать трудовые договоры без нарушений и что учесть для выплат при увольнении.

Переход на электронные трудовые книжки