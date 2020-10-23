Когда бухгалтер еще и кадровик: эксперты БухСофт приглашают на бесплатный вебинар

В небольших компаниях бухгалтер нередко не только занимается налогами, но и ведет кадровый учет. Однако профессии кадровика требует обширных знаний и умений. И выполняет эту сложную работу даже самый старательный бухгалтер поверхностно, невольно ошибаясь. Если это ваш случай — эксперты БухСофт приглашают вас принять участие в бесплатном вебинаре.
Тема: «Ключевые изменения в ТК и переход на электронные трудовые»
Лекторы:
Андреева Валентина Ивановна, ведущий специалист в области документационного обеспечения, к.и.н. Профессор кафедры трудового права Российской академии правосудия при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ.
Бобров Иван. Руководитель направления зарплата и кадры, бухгалтерская программа БухСофт.
Программа вебинара
Изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве в 2020 г. и с 2021 г.
- Новые нормы по применению дистанционных форм работы.
- Постоянная, временная и комбинированная дистанционная работа.
- Особенности оформления условия о дистанционной работе в трудовом договоре.
- Учет рабочего времени и оплата труда при дистанционной работе.
- Новый документооборот в кадровой службе — переход к цифровым технологиям.
- Поэтапный переход к электронному документообороту.
- Необходимые условия для отказа от документов на бумажных носителях.
- Эксперимент по переходу на электронные документы в кадровой службе.
- Новая система надзора и контроля в сфере трудовых отношений.
- Регуляторная «гильотина».
- Соблюдение обязательных требований в сфере трудовых отношений.
- Изменение законодательства о проведении проверок.
- Новые сроки хранения кадровых документов: новый перечень со сроками хранения.
- МРОТ по новым правилам: что изменить в штатном расписании и других документах.
- Как сейчас расторгать трудовые договоры без нарушений и что учесть для выплат при увольнении.
Переход на электронные трудовые книжки
- Нестандартные случаи при уведомлении работников о переходе на электронные трудовые книжки.
- Спорные вопросы при подаче работниками заявлений о выборе формы трудовой книжки.
- Выдача бумажной трудовой книжки работникам, выбравшим электронную форму, внесение записи в трудовую книжку при выдаче.
- Подтверждение трудового стажа при отсутствии трудовой книжки при приеме на работу и увольнении работника.
- Ошибки при передаче сведений о трудовой деятельности работника в ПФР.
- Сроки представления сведений по форме СЗВ-ТД.
- Как вновь созданной организации сдавать СЗВ-ТД после апреля 2020 года.
- Как заполнить в СЗВ-ТД стаж на 1 января 2020 года.
- Как заполнить СЗВ-ТД при приеме, переводе и увольнении работника.
- Заполнение СЗВ-ТД на совместителей.
- СЗВ-ТД на ликвидатора, назначение руководителя ликвидатором.
- Как заполнить СЗВ-ТД при переименовании работодателя или должности.
- Изменения в форме СЗВ-ТД, запланированные на 2021 г.
- Административная ответственность за ошибки в содержании СЗВ-ТД, нарушении сроков и формы ее представления.