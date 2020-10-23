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Когда бухгалтер еще и кадровик: эксперты БухСофт приглашают на бесплатный вебинар

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В небольших компаниях бухгалтер нередко не только занимается налогами, но и ведет кадровый учет. Однако профессии кадровика требует обширных знаний и умений. И выполняет эту сложную работу даже самый старательный бухгалтер поверхностно, невольно ошибаясь. Если это ваш случай — эксперты БухСофт приглашают вас принять участие в бесплатном вебинаре.

Тема: «Ключевые изменения в ТК и переход на электронные трудовые»

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Лекторы:

Андреева Валентина Ивановна, ведущий специалист в области документационного обеспечения, к.и.н. Профессор кафедры трудового права Российской академии правосудия при Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ.

Бобров Иван. Руководитель направления зарплата и кадры, бухгалтерская программа БухСофт.

Программа вебинара

Изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве в 2020 г. и с 2021 г.

  • Новые нормы по применению дистанционных форм работы.
  • Постоянная, временная и комбинированная дистанционная работа.
  • Особенности оформления условия о дистанционной работе в трудовом договоре.
  • Учет рабочего времени и оплата труда при дистанционной работе.
  • Новый документооборот в кадровой службе — переход к цифровым технологиям.
  • Поэтапный переход к электронному документообороту.
  • Необходимые условия для отказа от документов на бумажных носителях.
  • Эксперимент по переходу на электронные документы в кадровой службе.
  • Новая система надзора и контроля в сфере трудовых отношений.
  • Регуляторная «гильотина».
  • Соблюдение обязательных требований в сфере трудовых отношений.
  • Изменение законодательства о проведении проверок.
  • Новые сроки хранения кадровых документов: новый перечень со сроками хранения.
  • МРОТ по новым правилам: что изменить в штатном расписании и других документах.
  • Как сейчас расторгать трудовые договоры без нарушений и что учесть для выплат при увольнении.

Переход на электронные трудовые книжки

  • Нестандартные случаи при уведомлении работников о переходе на электронные трудовые книжки.
  • Спорные вопросы при подаче работниками заявлений о выборе формы трудовой книжки.
  • Выдача бумажной трудовой книжки работникам, выбравшим электронную форму, внесение записи в трудовую книжку при выдаче.
  • Подтверждение трудового стажа при отсутствии трудовой книжки при приеме на работу и увольнении работника.
  • Ошибки при передаче сведений о трудовой деятельности работника в ПФР.
  • Сроки представления сведений по форме СЗВ-ТД.
  • Как вновь созданной организации сдавать СЗВ-ТД после апреля 2020 года.
  • Как заполнить в СЗВ-ТД стаж на 1 января 2020 года.
  • Как заполнить СЗВ-ТД при приеме, переводе и увольнении работника.
  • Заполнение СЗВ-ТД на совместителей.
  • СЗВ-ТД на ликвидатора, назначение руководителя ликвидатором.
  • Как заполнить СЗВ-ТД при переименовании работодателя или должности.
  • Изменения в форме СЗВ-ТД, запланированные на 2021 г.
  • Административная ответственность за ошибки в содержании СЗВ-ТД, нарушении сроков и формы ее представления.
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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