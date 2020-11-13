Главные изменения 2020 года: самое важное из вебинара Бухсофт «Когда бухгалтер еще и кадровик…»

Вынужденный массовый перевод сотрудников на удаленную работу вызвал ряд изменений в трудовом законодательстве и ускорил цифровизацию кадровых и зарплатных документов и введение электронных трудовых книжек.

Главные направления изменений, начавшихся в 2020 году

применение новых форм работы — удаленной, дистанционной;

переход к электронному документообороту;

изменения в системе проверок;

изменения в области охраны труда.

Можно будет обмениваться документами с сотрудниками по электронке: через системы электронного документооборота, смс, сообщения в мессенджерах, электронной почте. Главное — каждая из сторон должна направлять подтверждение о получении электронного документа.

Дистанционные работники могут рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с использованием личного оборудования и ресурсов (компьютер, МФУ, телефон и т.д.).

В случаях катастрофы природного или техногенного характера, а в нашей реальности — пандемии, допускается упрощенный порядок введения режима временной дистанционной (удаленной) работы. Упрощенный порядок определяется внутренним актом организации с установлением списков работников, переводимых с их согласия на такую работу, без дополнительных соглашений к трудовым договорам.

Важно: в поправки заложена неприкосновенность времени отдыха работника. Если сотрудника привлекают к работе, то потраченное им время включается в рабочее и оплачивается как сверхурочная работа.

Если работодателя и работника устраивает удаленка, то такой режим можно сохранить и после пандемии, но тут уже потребуется заключить дополнительное соглашение.

Кадровым службам приходится перестраивать регламенты работы и пошагово переходить на ЭДО. Уже активно применяются следующие электронные документы:

больничный лист;

справка о судимости с портала госуслуг — кадровик обязан ее принять;

расчетный листок по зарплате;

трудовые книжки.

Полный переход на электронный документооборот пока невозможен, ведь Трудовой кодекс часто требует вручения документов под роспись. Выход — стать участником эксперимента по использованию электронных документов по ФЗ 122 от 24.04.2020 и оформить всем сотрудникам электронные подписи. Как стать участником эксперимента описано в Положении, утвержденном 14.05.2020 Приказом Минтруда № 240н.

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Важный этап перехода на цифровые технологии в кадровом делопроизводстве — электронные трудовые книжки

Дата начала процесса перехода на ЭТК — 1 января 2020 года. В течение 2020 года переход на электронную трудовую книжку осуществляется добровольно. Уже работающие и принятые на работу в течение 2020 года работники самостоятельно выбирают продолжать использовать бумажную ТК или перейти на электронную.

Основные нововведения:

с начала 2020 года сведения о трудовой деятельности всех сотрудников работодатели передают в ПФР в электронном виде; в 2020 году трудовые книжки ведутся и в электронном (на электронной площадке ПФР), и в бумажном виде; в течение 2020 года (а в некоторых случаях и позднее) работник должен выбрать дальнейший способ ведения трудовой книжки (либо только электронно, либо в бумажном виде, при этом работодатель передает в ПФР данные в электронном виде в любом случае); перевести работника на электронную трудовую книжку (без оформления бумажного варианта) можно только с его согласия; тем, кто впервые устраивается на работу после 31.12.2020, бумажная трудовая книжка заводиться не будет.

Переход на электронные трудовые книжки — это переход к формированию сведений о трудовой деятельности сотрудников в электронном виде. Передавать в ПФР такие сведения обязаны все работодатели с января 2020 года. Исключений и специальных условий для предпринимателей и субъектов малого предпринимательства нет. Сведения о трудовой деятельности в электронном виде формируют на всех сотрудников, которые работают по трудовым договорам.

Как оформить запись в бумажной трудовой книжке о переходе на электронную:

Правительство постоянно расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. Для этого планируется внести изменения в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года, для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд. В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.

Новый бланк СЗВ-ТД с 2021 года

Немного о государственном надзоре

Интересно то, что Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях

в Российской Федерации» предусматривает обязательную отмену до 01.01.2021 нормативных правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов

РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля или надзора.

Если какие-то акты не будут отменены, с 01.01.2021 при проведении государственного контроля или надзора не допускается оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, вступивших в силу до 01.01.2020, и за несоблюдение этих требований не допускается привлечение к ответственности.

Что нового в законодательстве

Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации» (действует с 13.08.2020)

Если сотрудник увольняется из-за ликвидации компании, то он получает выходное пособие и за ним сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но не более 2 месяцев (с зачетом выходного пособия). Если сотрудник в течение 14 дней с даты увольнения обратился в службу занятости и не нашел работу в течение 2 месяцев, то работодатель должен будет выплатить средний заработок за третий месяц или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Взамен выплат среднего заработка за период трудоустройства работодатель сможет выплатить единовременную компенсацию в размере двукратного среднего заработка. Если средний заработок за второй месяц уже был перечислен работнику, то компенсация выплачивается с зачетом этой суммы.

В любом случае средний заработок за период трудоустройства и (или) компенсация должны быть выплачены до завершения ликвидации.

Новый сводный план проверок на 2020 г. Генпрокуратура опубликовала новую редакцию сводного плана проверок на текущий год. Из плана исключены организации, которые попали под мораторий, введенный в качестве господдержки компаний и ИП, пострадавших от коронавируса (поручение главы Правительства РФ от 18.03.2020 № ММ-П36-1945).

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Федеральный закон от 15.10.2020 № 341-ФЗ Внесены поправки в ст. 13.20 КоАП РФ,

регулирующую ответственность за нарушения правил хранения, комплектования, учета

или использования архивных документов. Правонарушения наказываются преду-

предупреждением или штрафом:

на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Изменения вступают в силу 26.10.2020.