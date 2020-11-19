Старикам тут не место или программа сама посчитает: как предприниматели экономят на бухгалтерии

Сейчас, чтобы найти работу, человеку в возрасте приходится доказывать свою профпригодность, на возрастного бухгалтера смотрят на реликт доисторической эры (наверное, он счетами до сих пор пользуется). Да и зачем вообще бухгалтерия, если, например, банки предлагают подобные сервисы в рамках РКО и даже бесплатно.

На форумах нередко встречаются жалобы бухгалтеров, что при приеме на работу от места им отказали , намекая на возраст — «вы не потянете», «у нас молодая команда», «нам нужны те, кто быстро перестраивается». Иногда отказы носят и более прямолинейный характер.

HR на собеседовании прямо сказала — «У вас прекрасное резюме, но вам уже 53, а у нас приняты активные совместные мероприятия для коллектива. К примеру, поездки на природу на велосипедах.» Я растерялась — «Но я ведь могу просто не ездить!», — «Что вы, так нельзя, у нас так не принято, коллектив должен быть вместе». Место я не получила. А спустя полгода дочь моей подруги рассказала, что к ним в организацию устроился человек из той самой компании. Если кратко, молодая амбициозная бухгалтер, принятая на должность главного, исправно посещала все тренинги и мероприятия, а вот учетом и документами, видимо, пренебрегала, поэтому при камералке по НДС инспекция сняла значительные суммы к вычету. Можно было и побороться, но такой же молодой руководитель решил не спорить с ФНС и попросту убрать сомнительные вычеты из декларации, естественно получив нехилый долг по налогу, пени и штраф. Учредители остались недовольны подобным поворотом и директору пришлось искать крайних. Вот тебе и коучинг, вот и дружный коллектив.

Главбух, чей опыт работы исчисляется десятилетиями, застал и тяжелые 90-е, и развитие рынка бухгалтерских программ и вообще цифровизации в 2000-х, и сейчас работает уже в онлайн и облачных сервисах так же уверенно, как складывает 2 2!.

А многочисленные интернет-банки, ЭДО, личные кабинеты на каждом мало-мальски значащем для работы сайте — от Госуслуг и ФНС до торговых площадок. Все это тоже, как правило, находится в руках бухгалтера. Невозможно оставаться сегодня главбухом и не иметь соответствующих знаний, а знаниям возраст не помеха, скорее наоборот — опытный главбух знает где и как быстро найти нужную информацию.

Мы видим, что на форумах, ищущие работу бухгалтеры, часто жалуются, что на собеседовании просят указать, к примеру, номер главы НК или решить задачи из различных областей учета, даже близко не относящихся к той сфере, куда кандидат хочет трудоустроится.

Неизвестно, кто скорее даст такие ответы — многие годы практикующие бухгалтеры или вчерашние студенты, у одних опыт, у других методички пока не выветрились из головы. Но тут вопрос скорее стоит — как они смогут найти необходимую информацию, сколько времени на это потратят, какими ресурсами воспользуются, если это будет необходимо для работы. Никогда ведь не знаешь, чем озадачит тебя шеф в следующий момент, а знать все просто нереально.

Никто не отменяет дипломатию при переговорах с контрагентами, общение с различными контролирующими органами, прохождение проверок и даже решение споров в арбитраже. Где взять этот нужный багаж молодому поколению?

Мы ни в коем случае не говорим, что молодые бухгалтеры — невежды, но все же признаем — они во многом склонны надеяться на гаджеты, всемогущий интернет и многочисленные сервисы.

Кнопку нажала и оно само посчиталось

На одном из форумов делится своей историей бухгалтер из Санкт-Петербурга:

Устраивалась на работу — вести сразу несколько организаций, я такая не одна, многие коллеги, имея в трудовой запись об одном месте работы, фактически работают сразу с несколькими организациями, обычно они связаны учредителями и руководителями. Т.е. начальник обычно один, а вот фирм — много. Мой случай. Все фирмы были на УСН или совмещали упрощенку с ЕНВД. Мне говорили — будет тебе программа для учета, самая современная. Ура, подумала наивная я. Оказалось, что шеф решил открыть счета в новом банке, предлагающем вместе с пакетом РКО еще и онлайн-бухгалтерию, как раз для УСН. Рука-лицо. Пыталась объяснить что предлагаемый учет — налоговый и весьма упрощенный. Но это же онлайн-бухгалтерия! Несколько месяцев проработала, надеялась на то, что все-таки разум возьмет верх. Но нет. Претензии пошли — почему это не можешь дать, сделай аналитику. На чем? На коленке, в блокноте? В итоге уволилась, потому что поняла — к голос разума начальство не прислушивается, а все шишки будут моими. Почему главбух должен доказывать необходимость нормальной программы для учета?

Кстати, насчет широко разрекламированных сейчас банковских бухгалтерских сервисов. В каждом первом ролике показано, как трудно предпринимателю с кучей бумаг и как легко, если подключить соответствующий сервис. Правда оказывается, что он или узкоспециализирован — например, предназначен для ИП на УСН с доходами и без работников, или на самом деле предоставляется не банком, а компанией, оказывающей IT-услуги. Единственной выгодой может стать от 1 до 3 месяцев бесплатного обслуживания, а потом вас ждет обычный тариф. Причем с большей вероятностью какие-то опции придется подключать и оплачивать отдельно.

Мы в БухСофт не говорим, что наша программа единственно верный выбор — вы можете подобрать любую программу по душе. Но важно, чтобы она отвечала всем бухгалтерским потребностям, стоила разумно и имела хорошую поддержку (да, как наш БухСофт Онлайн, скромничать тоже не будем). Иначе может выйти, как у героини этой истории:

У нас открылся магазинчик с крепежом. Совсем не наш профиль, мы выполняем монтажные работы. Но подвернулось помещение с выгодной арендой и директор сказал — давайте делать деньги! На гвоздях и саморезах почему-то. Чтобы продавец вел учет, нужна была программа. Я предложила БухСофт, 1С, МойСклад, МоеДело, мало ли хороших сервисов, обычно это первые, что в голову приходят. Ага, щаз. За них надо платить, вот тут есть мальчик-разработчик, свою программу придумал, программа-огонь! Поставили это чудо на комп. Продавец позвонил — приходи помогай, я тут ничего не понимаю. Пришлось ехать через полгорода. А там...В общем это что-то вроде таблиц эксель, связанных между собой, половины нужных функций и операций просто нет, форм документов — накладных, товарников, да ничего нет. Звоню директору — объясняю. Приезжает через час горе-программист. Давай что-то там шаманить. В итоге понимаю, что на каждый чих мы его будем вызывать и каждый такой выезд оплачивать. Фактически он на нас эту программу испытывает. Подопытные кролики, блин. Я уже не говорю, что выгрузки в бухгалтерию нет и не предвидится, т.е. мне придется то же самое вбивать к себе руками. Пришлось поскандалить с начальником, но все же пришли к соглашению — покупать нормальную программу для учета. А вы говорите альтернатива! Чтобы вести нормальный учет сейчас недостаточно кустарных программ. Хотите ведите бухгалтерию в табличках — я пас!

Неважно какой программой вы пользуетесь — БухСофт Онлайн или любой другой — главное, чтобы бухгалтер работал с комфортом.

В БухСофт Онлайн мы создаем максимально удобное рабочее пространство, объединяя в одном сервисе все необходимые для работы на различных участках учета — от ввода первички до сдачи отчетности. И, конечно, отвечаем требованиям времени — сервис доступен онлайн, обеспечена круглосуточная экспертная поддержка, учитываются все актуальные изменения законодательства.

Поделитесь своим опытом — сталкивались ли вы в работе с отказом от подключения необходимого для работы сервиса или программы, с чем это было связано? Отказывали вам в работе только потому, что вам немного за ...дцать лет?