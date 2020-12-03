Заявление на получение патента успейте подать до 17 декабря

Для смены системы налогообложения, успейте до 17 декабря подать заявление на патент. В бухгалтерской программе БухСофт образец уже готов — бухгалтеру осталось заполнить и распечатать.

Перейти на ПСН предприниматель может:

в любое время в течение года — если он находится на ОСНО;

только с начала календарного года — если применяет УСН или ЕНВД (п. 3 ст. 346.13, п. 1 ст. 346.28 НК РФ, письма ФНС от 20.09.2017 № СД-4-3/18795@, от 28.07.2017 № СД-4-3/14850).

Заявление о переходе на ПСН подается не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала ее применения (п. 2 ст. 346.45, п. 6 ст. 6.1 НК РФ). Значит, для работы на патенте с 1 января 2021 года заявление нужно подать не позднее 17.12.2020 (см. письмо ФНС от 20.11.2020 № СД-4-3/19053@).

Заявление на получение патента в 2020 году подается по форме, рекомендованной письмом ФНС от 18.02.2020 № СД-4-3/2815@.

Форму заявления на ПСН на 2021 год вы найдете в бухгалтерской программе БухСофт. А эксперты в онлайн-чате помогут его заполнить правильно.