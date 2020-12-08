Малый бизнес боится электронных трудовых книжек

Большинство малых и средних компаний в России выступило против нововведения из-за страха столкнуться с дополнительной отчетностью, говорится в исследовании. Готовы перейти на новый формат только 9%

Большинство компаний малого и среднего бизнеса (70%) отнеслись негативно к введению российским правительством электронных трудовых книжек. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для малого и среднего бизнеса «БухСофт» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР»), поступившие в РБК.

Так, 2,1 тыс. компаний заявили об опасениях столкнуться с новыми формами и дополнительными отчетностями в связи с нововведениями.

Опрос был проведен среди 3 тыс. компаний малого и среднего бизнеса, сотрудниками которых являются около 240 тыс. человек.

Около 18% респондентов (540 компаний) назвали свое отношение к электронным трудовым книжкам нейтральным, поскольку не видят особой разницы между новой и старой версиями. Наименьший процент среди опрошенных — 11,8% (350 компаний) рады новому формату, так как это поможет избавиться от бумажной волокиты.

Результаты опроса показали, что сотрудники 2,5 тыс. компаний (84,3%) отказались переходить на электронные трудовые книжки, предпочтя бумажные версии. Сотрудники еще 200 компаний (7%) пока не приняли решение.

Такое негативное отношение к электронным трудовым книжкам сервис объясняет тем, что в большинстве опрошенных компаний (60,8%) нет специалиста отдела кадров, который отвечает за переход на новый формат, и вся ответственность возложена на бухгалтера.

«Учитывая, что кадровый учет зачастую ведется не профильным сотрудником, а бухгалтером, очевидно, что никто не хочет придумывать новые сложности на свою голову», — пояснила руководитель сервиса «БухСофт» Наталия Андреева.

Постановление, согласно которому с 1 января 2021 года россияне смогут пользоваться электронными трудовыми книжками, подписал премьер-министр Михаил Мишустин в июле этого года.

Цифровая трудовая книжка будет располагаться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг. Сведения из электронной версии книжки также можно будет получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде и в отделениях МФЦ.

Работодатели должны предложить своим сотрудникам выбрать, какого вида книжку они хотят использовать. Работники могут определиться с выбором до 31 декабря.

Авторы

Виктория Тютина, Анна Левинская

Источник: РБК