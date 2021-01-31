Запретят ли ИП переводить заработанные деньги на личные карты? Мы спросили эксперта БухСофт

Центробанк снова напугал ИП! С 1 октября 2021 года заработают новые Указания № 5599-У от 20.10.2020. Грозит ли блокировка за перевод денег со счета ИП на личный счет физлица? Мы решили спросить об этом Елену Новикову — руководителя продуктов БухСофт.
- Добрый день, Елена. Не можем обойти стороной новость, которая взбудоражила мир предпринимателей. С 1 октября 2021 года ИП действительно не смогут безнаказанно переводить себе на карту свои же кровные деньги, или это очередная «страшилка»?
- Да, действительно появились новые Указания ЦБ. Они содержат обновленные признаки операций, которые обязаны отслеживать и пресекать банки. Один из признаков звучит так: «Операция по перечислению со счета ИП денег на счета, открытые ему как физическому лицу, при условии отсутствия по счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».
- Это значит, что с указанной даты ИП действительно заблокируют счет за перевод на карту? Вот, например, один из наших читателей волнуется:
«Не могли бы Вы разъяснить: с указанной даты больше будет НЕЛЬЗЯ переводить свои же деньги (зарплату) СЕБЕ на карту физлица (даже в том же банке)? Или здесь есть какие-то нюансы?»
- Нужно понимать, что в Указаниях просто перечислены признаки, на которые банк обязан обратить внимание. Это не значит, что счет заблокируют! Если ИП действительно ведет предпринимательскую деятельность, соблюдает налоговую нагрузку, не замечен в сомнительных операциях, то повода для опасений нет.
- Но ведь в последние годы ИП действительно часто попадают под пресс 115-ФЗ?
- Иногда предприниматели действительно допускают ошибки, которые приводят к блокировке. Например: работают и платят налоги в одном банке, а на предпринимательский счет в другом просто регулярно загоняют деньги и тут же перекидывают их на карту. В таких случаях банк обязан заподозрить финансовые махинации и принять меры. А вот наказывать добросовестного бизнесмена за обычный внутрибанковский перевод небольшой суммы никто не будет.
- То есть с вступлением в силу новых Указаний для ИП принципиально ничего не поменяется?
- Скажем так: поводов осторожничать станет больше. Но нужно понимать, что банк живет на деньги клиентов и перекрывать кислород легальному бизнесу не в его интересах.
- Благодарим вас за ценные пояснения и желаем удачи в новом году!
- Обращайтесь, мы всегда вам рады! Также напоминаем, что в БухСофт круглосуточно работает служба поддержки, наши эксперты всегда рады помочь в трудной ситуации.