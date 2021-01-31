Запретят ли ИП переводить заработанные деньги на личные карты? Мы спросили эксперта БухСофт

Нужно понимать, что в Указаниях просто перечислены признаки, на которые банк обязан обратить внимание.

Если ИП действительно ведет предпринимательскую деятельность, соблюдает налоговую нагрузку, не замечен в сомнительных операциях, то повода для опасений нет.